SPÖ erfreut über Aufhebung des Ausreiseverbots von Lacin

Wien (OTS/SK) - Erfreut zeigen sich Jörg Leichtfried, erster stellvertretender SPÖ-Klubvorsitzender, und Katharina Kucharowits, netzpolitische Sprecherin der SPÖ, anlässlich der Aufhebung des Ausreiseverbots der Österreicherin Mülkiye Lacin. „Seit sechs Monaten wurde Frau Lacin vom türkischen Staat festgehalten. Es ist gut zu wissen, dass Frau Lacin wohlauf ist und sie endlich wieder nach Hause reisen kann“, so Leichtfried. Es gehe jetzt vor allem darum, dass die Demokratisierung in der Türkei weitergeht und unbescholtene Bürgerinnen und Bürger nicht mehr festgenommen werden. „Ich freue mich sehr für Frau Lacin, die nun wieder bei ihrer Familie, ihren FreundInnen und KollegInnen sein kann und endlich nach Hause darf. Ein großes Danke gilt auch dem Solidaritätskomitee für ihren Einsatz für Frau Lacin und all den UnterstützerInnen“, sagt Kucharowits“. (Schluss) rm

