Vizekanzler Kogler morgen bei Handball-EM und Steirerball

Sportminister besucht erstes Spiel der österreichischen Nationalmannschaft in Wien

Wien (OTS) - Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler nimmt morgen im Rahmen der Handball-EM am Auftaktspiel der österreichischen Mannschaft teil. Um 18.15 Uhr wird das Spiel Österreich gegen Tschechien in der Wiener Stadthalle angepfiffen.



Am Abend nimmt Kogler, der selbst aus der Steiermark stammt, am traditionellen Steirerball in der Wiener Hofburg teil. Der Steirerball beginnt um 21 Uhr.

