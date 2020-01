ORF SPORT + mit der Handball-EM 2020

Auch Skeleton-Weltcup am 10. Jänner live im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 10. Jänner 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Skeleton-Weltcup in La Plagne (Damen 1. Lauf um 10.00 Uhr, 2. Lauf um 11.30 Uhr, Herren 1. Lauf um 14.00 Uhr, 2. Lauf um 15.40 Uhr) und von der Handball-EM 2020 (Nordmazedonien – Ukraine um 20.15 Uhr, Highlights von Österreich – Tschechien um 22.15 Uhr), das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.10 und 15.10 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 19.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 19.30 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Vierte Station des Bob- und Skeleton-Weltcups in dieser Saison ist von 6. bis 12. Jänner La Plagne in Frankreich. Kommentator ist Florian Prates.

Zu Gast im Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, moderiert von Miriam Labus, ist Österreichs Nummer eins im Rollstuhl-Tennis, Nico Langmann, der im Team Thiem trainiert. Weiters berichtet „Ohne Grenzen“ über Klettern trotz Rollstuhl und über Reiten als Therapie. „Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen. Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

24 Mannschaften kämpfen bei der Handball-EM 2020, die vom 9. bis 26. Jänner in Österreich, Schweden und Norwegen ausgetragen wird, in sechs Gruppen um den Einzug in die Hauptrunde. Von den vier Mannschaften je Gruppe ziehen zwei in die Hauptrunde ein. Österreich trifft in der Vorrundengruppe B in der Wiener Stadthalle am 10. Jänner auf Tschechien, am 12. Jänner auf die Ukraine und am 14. Jänner auf Nordmazedonien.

ORF SPORT + überträgt umfassend live von der Handball-EM. Insgesamt stehen rund 30 Spiele live auf dem Programm, darunter auch das Spiel Österreich – Nordmazedonien am 14. Jänner sowie die Semifinalspiele am 24. Jänner, das Spiel um Platz 3 am 25. Jänner und das Finale am 26. Jänner. Die ersten beiden Spiele Österreichs bei der EM gegen Tschechien und die Ukraine sind live in ORF 1 zu sehen. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 9. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

