Oliver Baier präsentiert „Was gibt es Neues?“ am 10. Jänner in ORF 1

Mit Lainer, Beimpold, Seidl, Maurer und Ratschiller

Wien (OTS) - Am Tag des Marzipans freuen sich in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 10. Jänner 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 Günther Lainer, Ulrike Beimpold, Gery Seidl, Thomas Maurer und „Pratersterne“-Moderator Hosea Ratschiller (neue Folgen immer dienstags um 23.00 Uhr in ORF 1) über entsprechende Goodies von Oliver Baier. Die Promifrage stellt „Vorstadtweib“ Nina Proll, die wissen möchte, warum in Südafrika zahlreiche Songs von exakt zwei Minuten Länge produziert werden. Mehr zu sehen gibt es von der Schauspielerin am Donnerstag, dem 23. Jänner 2020, wenn sie bei „Stöckl.“ in ORF 2 zu Gast ist.

Wer live im Studio bei der „Was gibt es Neues?“-Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

