NEOS Wien startet Aufruf zur Kandidatur für die Wien-Wahl

Wien (OTS) - NEOS Wien sucht die besten Köpfe Wiens, um für bessere Bildung und gegen Freunderlwirtschaft und Korruption zu kämpfen. Die in diesem Jahr anstehende Wien-Wahl bietet den Bürgerinnen und Bürgern die Chance, selbst in der Politik aktiv zu werden, denn NEOS Wien startet jetzt den offiziellen Listenerstellungsprozess für die Wien-Wahl 2020.

„Bei uns wird nicht wie in anderen Parteien von oben herab diktiert, wer auf welchem Listenplatz für die Wien-Wahl stehen wird. Was uns NEOS auszeichnet, ist der offene Vorwahlprozess, bei dem sich jede und jeder bewerben kann – ganz unabhängig davon, ob man vorher schon politisch bei NEOS aktiv tätig war oder nicht. Wir heißen alle motivierten und kreativen Köpfe willkommen, die sich mit ihren Ideen und persönlichem Einsatz für ein besseres Wien stark machen möchten“, erklärt NEOS Wien Landessprecher Christoph Wiederkehr.

„Wir NEOS sind vielfach zum Taktgeber geworden in der Wiener Politik und wir haben unsere Rolle als konstruktive Kontrollkraft in allen 23 Bezirksparlamenten genauso gefestigt wie im Gemeinderat und Landtag. Das wollen wir 2020 natürlich noch weiter stärken und ausbauen. 2020 geht es aber nicht um das Rathaus – es geht um Wien, die Bezirke und darum, die Stadt voranzubringen und den Menschen in Wien ein besseres Leben zu ermöglichen. Darum treten wir NEOS 2020 an. Wir kämpfen für eine bessere Bildung, damit jedes Kind die gleichen Chancen hat. Wir kämpfen für ein besseres Gesundheitssystem, das für alle da ist und nicht nur für diejenigen, die es sich leisten können. Wir kämpfen für mehr Transparenz und das Ende der ewigen Freunderlwirtschaft in Wien“, so Wiederkehr.

„Während andere Parteien ausschließlich mit sich selbst beschäftigt waren oder noch immer sind, haben wir NEOS im vergangenen Jahr gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern ein umfassendes Programm für die Wien-Wahl erarbeitet. Die Partizipation steht bei uns im Mittelpunkt und deshalb werden bei uns auch die Listenplätze anhand eines offenen Vorwahlprozesses erstellt. Mit der heutigen Pressekonferenz möchten wir die Wienerinnen und Wiener dazu aufrufen, sich der offenen Vorwahl zu stellen und für NEOS bei der Wien-Wahl 2020 anzutreten! Es braucht mutige Menschen, die anpacken und in dieser Stadt mit ihren Ideen und Visionen etwas verändern möchten. Ob das nun auf Bezirksebene in den Grätzln oder im Rathaus auf Gemeinderats- und Landtagsebene ist, wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen. Ab heute können diese offiziell eingereicht werden“, erklärt NEOS Wien Landesgeschäftsführer Philipp Kern.

Der Vorwahlprozess:

Die Kandidat_innenlisten für die Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien 2020 werden bei NEOS in einem transparenten dreistufigen Vorwahlprozess erstellt, der aus der öffentlichen Online-Vorwahl, der Stimmabgabe durch das Erweiterte Landesteam und dem Vorstand sowie durch die Stimmabgabe der Mitglieder bei der Landesmitgliederversammlung besteht.

Ebenso werden die Kandidat_innenlisten für die Bezirksvertretungswahlen im Rahmen eines transparenten Vorwahlprozesses erstellt. Die endgültigen Listen von NEOS für die Wien-Wahl 2020 stehen dann am 28. März 2020 fest.

Genaue Details zum Vorwahlprozess unter: https://wien.neos.eu/wahl2020

