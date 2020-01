„Bewusst gesund“ über Telemedizin – Fernüberwachung nach Herzinfarkt

Am 11. Jänner um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 11. Jänner 2020, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Telemedizin – Fernüberwachung nach Herzinfarkt

Dank moderner Medizin sowie verbesserter Versorgung und Betreuung im Krankenhaus überleben immer mehr Patientinnen und Patienten einen Herzinfarkt oder auch heikle Operationen. Nach dem Spitalsaufenthalt verschlimmert sich allerdings sehr oft die Herzschwäche, die bei vielen Betroffenen auch nach der akuten Behandlung bestehen bleibt. In Tirol bekommen Patientinnen und Patienten eine ganz besondere Betreuung, sie werden mittels Smartphone digital überwacht. Das Programm nennt sich HerzMobil und funktioniert so gut, dass es bald auch in anderen Bundesländern angewandt werden soll.

Christian Kugler.

Übergewicht bei Kindern

Einer der größten Risikofaktoren für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung ist Übergewicht – und das beginnt schon im Kindesalter. In Österreich bringt bereits jeder dritte Bub und jedes vierte Mädchen im Alter von acht Jahren zu viel Kilos auf die Waage. Viele werden durch ihr Eltern von klein auf an fette und süße Speisen gewöhnt, während Gemüse selten auf den Teller kommt. Übergewicht stellt für Kinder und Jugendliche nicht nur ein gesundheitliches Problem dar, sondern auch ein psychisches. Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert daher konkrete Maßnahmen von den Mitgliedsstaaten ein. In Österreich wird an einem Aktionsplan gearbeitet. Wie dieser aussehen könnte, erklärt Ernährungsmediziner Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm.

Kampfkunst – Schwarzer Gürtel mit 80 Jahren

Die Kampfsport-Art Taekwondo kommt aus Südkorea und wird bereits seit 2.000 Jahren gelehrt. Die drei Silben des Namens stehen für Fußtechnik (Tae), Handtechnik (Kwon) und den (Lebens-)Weg (Do). Mit gezieltem Training kann man Erkrankungen wie Arteriosklerose, Osteoporose oder Arthrose entgegenwirken. Durch die Verbesserung der Koordination und des Muskelaufbaus stellt das Training gerade für Seniorinnen und Senioren eine wirksame Sturz- und Verletzungsprophylaxe dar. Das Erlernen und Merken zahlreicher „Bewegungsformen" des Taekwondo steigert außerdem die Merkfähigkeit im Alter. Gerd Peka hat mit über 70 Jahren mit Taekwondo begonnen und sich jetzt mit 80 den Titel „Schwarzgurt" erkämpft.

Denise Kracher.

Allergieforschung – Schutzstaub aus dem Kuhstall

Allergische Erkrankungen sind auf dem Vormarsch: Derzeit wird bei 30 Prozent der 18- bis 79-Jährigen im Verlauf ihres Lebens mindestens eine allergische Erkrankung diagnostiziert, wobei Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen, seltener Allergien haben als Stadtkinder. Eine Wiener Ärztin will nun eine Art „Kuhstall-Pille“ entwickeln. Sie analysiert die Stallluft, um Asthmageplagten in Zukunft helfen zu können. Gestaltung: Nicoletta Renz.

Bewusst gesund-Tipp: Schlafbedarf

Manche Menschen schlafen kaum mehr als fünf Stunden und sind fit für den Tag, andere kommen nach acht Stunden kaum aus dem Bett. Wie viel Schlaf braucht man, um gesund und leistungsstark zu bleiben, und reicht es aus, sich am Wochenende ordentlich auszuschlafen? Diesen Fragen widmet sich Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn in „Bewusst gesund – Das Magazin“.

