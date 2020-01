Special in Spielfilmlänge: „Der Staatsanwalt – Null Toleranz“ am 10. Jänner in ORF 2

Neue Folgen ab 24. Jänner

Wien (OTS) - Oberstaatsanwalt Bernd Reuther alias Rainer Hunold meldet sich mit sechs neuen Fällen zurück! Fünf neue Folgen des ZDF/ORF-Krimihits stehen ab Freitag, dem 24. Jänner 2020, wöchentlich um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Den Auftakt macht am Freitag, dem 10. Jänner, das Special „Null Toleranz“ in Spielfilmlänge. „Der Staatsanwalt“ bekommt es dabei mit einem äußerst kniffligen Fall zu tun: Was zunächst wie die Tat eines eifersüchtigen Rivalen anmutet, scheint seine Wurzeln in Wahrheit im organisierten Verbrechen zu haben. An der Seite von Hunold sind weiters Simon Eckert, Fiona Coors, Astrid Posner und Heinrich Schafmeister im Stammensemble. In der neuen Staffel tritt Kommissar Max Fischer, dargestellt von Max Hemmersdorfer, seinen Dienst bei der Kripo in Wiesbaden an (31. Jänner). In Episodenrollen zu sehen sind unter anderen Henny Reents, Arnd Klawitter, Katharina Müller-Elmau, Mira Bartuschek, Dennenesch Zoudé, Isabell Gerschke, Anke Sevenich, Martin Armknecht, Rike Schmid, Martin Lindow und Vanessa Jung.

Special zum Auftakt: „Der Staatsanwalt – Null Toleranz“ am 10. Jänner

Ein Autofahrer tappt ahnungslos in eine tödliche Falle. Die Kaltblütigkeit der Tat irritiert selbst einen Routinier wie Staatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold). Als zutage tritt, dass das Opfer einem anderen die Freundin ausgespannt hatte, steht das Motiv fest. Doch dann wird auch der Rivale tot aufgefunden und Hinweise auf Drogengeschäfte mehren sich. Rat suchend, wendet sich Reuther an Kommissar Peters (Arnd Klawitter), einen Spezialisten der Drogenfahndung. Schließlich gilt es, einen ausbrechenden Bandenkrieg zu vereiteln.

