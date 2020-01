DONAU Versicherung startet mit neuem Vorstand ins Jahr 2020

Judit Havasi neue Generaldirektorin

Wolfgang Petschko neu im Vorstand

Mario Dienstl und Lambert Muri neu in der erweiterten Geschäftsleitung

Judit Havasi übernimmt per 1. Jänner 2020 die Funktion der Generaldirektorin der DONAU Versicherung AG. Zugleich wird Wolfgang Petschko neu in den Vorstand der viertgrößten Konzerngesellschaft der Vienna Insurance Group (VIG) einziehen. Mit Mario Dienstl und Lambert Muri wurden zwei weitere Experten in die erweiterte Geschäftsleitung der DONAU berufen.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Aufsichtsrates - es ist eine große Ehre, den Erfolgsweg der DONAU weiterzuführen. Gemeinsam mit meinem Vorstandsteam wird es gelingen, Know-how und Innovationskraft im Interesse der Kunden zu bündeln und den Kurs des profitablen Wachstums der DONAU in allen Sparten fortzusetzen“ , ist Judit Havasi überzeugt.

Judit Havasi (44) studierte Rechtswissenschaften in Wien und Budapest. Seit 2000 für den VIG Konzern tätig, begann ihre Laufbahn in der ungarischen Konzerngesellschaft Union Biztosító, deren Vorstand sie ab 2005 angehörte, bevor sie 2009 in den Vorstand der Wiener Städtischen Versicherung wechselte. Von Juli 2013 bis Ende 2015 war Judit Havasi Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen. Ab 2016 fungierte sie als Vorstandsmitglied der Vienna Insurance Group.

Wolfgang Petschko (42) studierte Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Wien. Er startete seine Karriere im VIG Konzern im Jahr 2002 im Bereich Rückversicherung für DONAU und Wiener Städtische. 2006 übernahm er die Leitung des Bereichs Firmen- und Großkundengeschäft der VIG. Seit 2008 ist Wolfgang Petschko Geschäftsführer der Vienna International Underwriters, seit 2017 ist er Vorsitzender der Sektion Sachversicherung Industrie im Versicherungsverband Österreich (VVO).

Mario Dienstl (39) studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und arbeitete bereits als Werkstudent bei der DONAU Versicherung. Ab 2006 war er im Bereich Schadencontrolling tätig, darauf folgten mehrere Jahre im Controlling der Versicherungstechnik, das er von 2010 – 2013 leitete. Seit 2013 ist Dienstl Leiter der Schadenabteilung. Internationale Erfahrung sammelte der 1981 geborene bei der Mitarbeit in einem Effizienzprogramm der Vienna Insurance Group in Kroatien. Mit seiner Expertise ist er in den konzerninternen Zukunftsprogrammen MOVE und Fit for Future für die DONAU federführend aktiv.

Lambert Muri (43) absolvierte das Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ein Auslandsaufenthalt führte ihn an die Università degli Studi di Napoli Parthenope. Seine berufliche Laufbahn startet Lambert Muri im Jahr 2006 mit Tätigkeiten in den Bereichen Asset-Risikomanagement sowie Kreditrisikomanagement und Bonitätsanalyse. Im März 2012 wechselte er in die Versicherungswirtschaft und verantwortet seitdem als Leiter des Bereichs Enterprise Risk Management u.a. die Einführung von Solvency II für die DONAU.

Der Vorstand der DONAU Versicherung setzt sich wie folgt zusammen:

Dr. Judit Havasi (CEO)

u.a. Geschäftspolitik und strategische Fragen, Personal, Unternehmenskommunikation

Dr. Edeltraud Fichtenbauer

u.a. Rechtsfragen, Lebens- und Krankenversicherung

Reinhard Gojer, MBA

u.a. Marketing und Vertrieb, Steuerung Landesdirektionen

Mag. Roland Gröll

u.a. IT, Enterprise Risk Management, Asset-Risk Management

Dr. Ralph Müller (bis 31.3.2020 – bereits seit 1.Jänner 2020 neuer Vorstand der Wiener Städtischen)

u.a. Finanz- und Rechnungswesen

Dr. Wolfgang Petschko

u.a. Schaden-/Unfallversicherung, Firmengeschäft, Vermögensverwaltung

Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

Mag. Gertrud Drobesch, Leitung Personalabteilung

Mag. Mario Dienstl, Leitung Leistung Schaden/Unfall und Kfz

Mag. Lambert Muri, Leitung Enterprise Risk Management

