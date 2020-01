Arthur D. Little: Neuzugang Marketing & Communications Officer

Wien (OTS) - Seit Anfang Dezember 2019 verantwortet Eva Winterer die Marketing- & Kommunikations-Agenden bei Arthur D. Little Austria.

In ihrer Funktion als Marketing und Communications Officer ist Eva Winterer unter anderem für den strategischen Ausbau der externe Unternehmenskommunikation zuständig. Sie ist für diese Stelle bestens gerüstet: Durch ihre langjährige Erfahrung in der internationalen B2B-Communications – sowohl auf Unternehmens- wie Agentur-Seite – verknüpft sie PR-Erfahrung mit profundem Marketing-Know-how.

„Mit der neu-positionierten Stelle verstärken wir unsere Präsenz in Österreich. Mit ihrer Communications-Expertise ist Eva Winterer ein wertvoller Neuzugang für unser Team und unsere weitere strategische Positionierung.“, so Bela Virag, Managing Partner bei Arthur D. Little Austria.

Über Arthur D. Little Austria

Arthur D. Little zählt seit 1886 zu den Innovationsführern in der Consultingbranche. Wir sind ein anerkannter Experte für Unternehmen, die Strategie, Innovation und Transformation in technologieintensiven und konvergierenden Branchen verbinden wollen. Arthur D. Little navigiert Kunden durch sich verändernde Märkte und Ökosysteme und unterstützt sie dabei, in diesem Wandel die führende und gestaltende Rolle einzunehmen. Unsere Mitarbeiter verfügen über tiefgreifende Industrieerfahrung und kennen die Trends von morgen und ihre Auswirkungen auf einzelne Branchen. ADL unterhält Büros in den wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt. Wir sind stolz darauf, für viele der Fortune 1000 Unternehmen weltweit sowie andere Marktführer und Organisationen des öffentlichen Sektors tätig zu sein.

