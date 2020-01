DAÖ-Bezirksratsklub in Wien Favoriten

LAbg. Dietrich Kops: Erster Bezirksratsklub der Allianz für Österreich hat sich konstituiert

Wien (OTS) - „Herzlich willkommen in der neuen Familie!“, so kommentierte heute der stellvertretende Klubobmann des Wiener Rathausklubs der Allianz für Österreich, Dietrich Kops, die Konstituierung des ersten DAÖ-Bezirksratsklubs in Wien Favoriten. Kops zeigte sich hoch erfreut darüber, dass dies gerade in einem der flächengrößten Bezirke Wiens geschieht.

Die drei erfahrenen ehemaligen FPÖ-Bezirksräte werden ihre Arbeit natürlich im Sinne der Bezirksbevölkerung und der Allianz für Österreich mit gewohnt großem Einsatz fortsetzen.

„Ich wünsche dem neuen Bezirksratsklub viel Erfolg und sichere unsererseits bereits heute vollste Unterstützung durch den DAÖ-Rathausklub zu“, so LAbg. Kops abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Allianz für Österreich - DAÖ LT- & GR-Klub Wien

Dietrich Kops

Stellvertretender Klubobmann

0664 176 664 35

office @ daoe-wien.at

www.daoe-wien.at