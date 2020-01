AVISO: 13.1. Stadt Wien: Präsentation der Gewinnerprojekte der 5G Use Case Challenge

Einladung zum Medientermin mit Digitalisierungsstadtrat Peter Hanke

Wien (OTS) - Als Vorreiterin in der Digitalisierung will die Stadt Wien ihr digitales Angebot für die Wienerinnen und Wiener sowie für die lokale Wirtschaft ausweiten. Ein Schlüsselelement dazu ist die Begleitung des Roll-Outs von 5G, dem neuen Mobilfunkstandard, und der Testbetrieb von progressiven, durch 5G ermöglichten Lösungen mit dem Ziel, die Lebensqualität noch weiter zu erhöhen.

In Form einer „5G Vienna Use Case Challenge“ für Startups, Technologie- und Industrieunternehmen wurden im Herbst 2019 konkrete innovative 5G-Anwendungen gesucht, die Unternehmen in der Stadt Wien als Pilotprojekte umsetzen werden. Die Lösung muss in Kooperation mit einem der drei Telekommunikationsunternehmen, die 5G-Lizenzen für Wien ersteigert haben (A1, Hutchison Drei, und Magenta), erfolgen.

Gesucht wurden Lösungen in vier Themenfeldern:

Mobilität und öffentlicher Verkehr

Öffentliche Plätze und Sicherheit

Gesundheitswesen

Bildung

Eine Expert/innen-Jury hat im November 2019 aus einer Vielzahl von eingereichten Ideen 4 konkrete Pilotprojekte ausgewählt.

Digitalisierungsstadtrat Peter Hanke und CIO der Stadt Wien Ulrike Huemer präsentieren die Ergebnisse der 5G Challenge. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden in jeweils 2-minütigen Pitches ihre Projekte vorstellen.

Wann: Montag, 13.1.2020, 11 Uhr

Wo: Talent Garden Vienna, Liechtensteinstraße 111-115, 1090 Wien

Bitte um Voranmeldung unter nataly.zurzevic @ wien.gv.at.

