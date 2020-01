Gewinner des Leading Spa Awards 2019!

Die internationale Auszeichnung für Wellness der Spitzenklasse geht nach Österreich und zwar an das Hotel Winzer Wellness & Kuscheln.

Annenheim/St. Georgen im Attergau (OTS) - Der Leading Spa Award 2019, die Auszeichnung für Wellness der Spitzenklasse, geht dieses Jahr wieder nach Österreich und zwar nach St. Georgen im schöne Oberösterreich an das Hotel Winzer Wellness & Kuscheln.



Bereits das neunte Jahr durften die Gäste und die Besucher der Leading Spa Resorts über ihr ganz persönliches Wellness-Highlight abstimmen. Nach einem spannenden Voting mit mehr als 26.500 Wertungen stand die Entscheidung fest: Der Leading Spa Award geht dieses Jahr an das Erwachsenen Hotel Winzer Wellness & Kuscheln am Attersee!

Das Leading Spa Resorts Team freute sich ganz besonders der Familie Winzer den Spa Award in ihrem Haus überreichen zu dürfen. Beim Winzer darf’s gerne ein bisschen mehr sein. Und zwar auch, was Wellness angeht. Der Spa Bereich erstreckt sich über mehrere Etagen, auf sagenhaften 5000 m² Wellnessfläche drinnen und draußen, verteilt auf 3 Spa Areas, mit insgesamt 12 Saunen, darunter eine spektakuläre Eventsauna, 2 Dampfbäder, 13 verschieden Kuschel - und Relaxoasen, 7 Pools.



Wer genügend Genussmomente im Emotion Spa mit Hallenbad, Panoramasauna Ruhebereich und Wasserbetten-Cocons gesammelt hat, nimmt sich das neue Sole Spa mit Sole-Pool und -Dampfbad, Salz-Lounge, Kräuter- und Mühlradsauna vor. Hinauf in den vierten Stock lockt das textilfreien Edelstein SPA mit Indoor-Pool, Eisbrunnen, Zirben-Wohnzimmer, Lavendelbad und beheizten Edelstein-Liegen. Daist sicherlich für jeden Geschmack das Richtige dabei, im größten Hotel Spa des Salzkammerguts. Auch im Außenbereich hat das Hotel Winzer einiges Neues zu bieten. Zu den Magneten zählen der neue Naturpool (ganz ohne Chemie), mit 29m Länge und der outdoor Whirlpool. Weitere Highlights sind das ca. 500m² große Sonnendeck mit Whirlboot, die Liegewiese mit exklusiven Outdoormöbeln, das Freibad, sowie der Sole - Pool mit Whirlliegen und integrierter Poolbar.



Das Hotel Winzer Wellness & Kuscheln erhält zum ersten Mal die beliebte Auszeichnung. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist das Wellnesshotel bereits fest in Familienhand und hat sich so von einer kleinen Frühstückspension zum großen Wellnesshotel gemausert. Die Mitglieder der Familie Winzer sind stets im Haus präsent und mischen sich immer wieder unter das freundliche Team an der Rezeption, in den Restaurants oder in den Spa-Bereichen um auch persönlich dafür zu sorgen, dass Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen.



Die Familie Winzer nahm am 12. Dezember den Leading Spa Award 2019 persönlich in ihrem Haus in Empfang und bereitete ihm dort einen Ehrenplatz.



Weitere Informationen zum Leading Spa Award Gewinner 2019 finden Sie unter www.hotel-winzer.at und auf www.LeadingSpa.com

