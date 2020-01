Save-the-Date: Pressekonferenz zur Arzneipflanze des Jahres 2020

HMPPA präsentiert die Arzneipflanze des Jahres am 30.1. in Wien

Wien (OTS) - Die Wissenschaft gewinnt nicht nur ständig neue Erkenntnisse über die Wirkung der traditionellen Arzneipflanzen, auch neue Pflanzenwirkstoffe halten Einzug in die Medizin. Die Herbal Medicinal Products Platform Austria (HMPPA) – bestehend aus ExpertInnen der Universitäten Graz, Innsbruck und Wien – hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, jährlich die Arzneipflanze des Jahres in Österreich zu küren. In den vergangenen Jahren zeigten sich die WissenschaftlerInnen der HMPPA besonders von den pharmakologischen Eigenschaften von Edelweiss (2019), Cannabis (2018) und Mutterkraut (2017) beeindruckt. Welche Pflanze 2020 den Auswahlkriterien standgehalten und durch innovative therapeutische Ansätze beeindruckt hat, erfahren Sie auf dem

Pressefrühstück:

Arzneipflanze des Jahres 2020 – Pharmazeutische Nutzung und ihre Bedeutung in der Medizin

Wann: Donnerstag, 30. Jänner 2020, 10 Uhr

Wo: Großes Sitzungszimmer in der Apothekerkammer (3. Stock), Spitalgasse 31, 1090 Wien

Weitere Details folgen in Kürze.

Bitte um Ihre Anmeldung unter anmeldung@hennrich-pr.at.

Arzneipflanze des Jahres 2020 – Pharmazeutische Nutzung und ihre Bedeutung in der Medizin

Bitte um Ihre Anmeldung unter anmeldung @ hennrich-pr.at

Datum: 30.01.2020, 10:00 Uhr

Ort: Großes Sitzungszimmer in der Apothekerkammer (3. Stock)

Spitalgasse 31, 1090 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Hennrich.PR GmbH

Daniela Hennrich

Tel.: 01 879 99 07

E-Mail: office @ hennrich-pr.at

Website: www.hennrich-pr.at