„Zwischen den Stühlen“ – AK untersucht erstmals die Bedürfnisse der Solo-Selbstständigen

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Die Zahl der sogenannten Solo-Selbständigen nimmt laufend zu. Im letzten Jahr waren es in Oberösterreich rund 50.000 Personen. Viele schätzen dabei ihre persönliche Unabhängigkeit, Viele schultern in ihrem Arbeitsleben enorme Risiken, fühlen sich sozialrechtlich schlecht abgesichert und oft nicht ausreichend vertreten. Weil neue Erwerbsformen enorme Auswirkungen auf „klassische“ Arbeitnehmer/-innen haben – etwa Lohndumping oder soziale Schlechterstellung –, hat die Arbeiterkammer erstmals die Lage der Solo-Selbständigen in einem mehrjährigen Projekt untersuchen lassen. Wer sind die Solo-Selbständigen? Welche Bedürfnisse haben sie? Was muss verbessert werden?





Die Arbeiterkammer möchte Ihnen die Ergebnisse dieses Projektes bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, 15. Jänner 2020, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , unter dem Titel „Zwischen den Stühlen“ – AK untersucht erstmals die Bedürfnisse der Solo-Selbständigen präsentieren und Ihnen neue AK-Angebote für diese wachsende Gruppe vorstellen. Als Gesprächspartner stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Direktor Dr. Josef Moser, MBA zu Verfügung.

Datum: 15.01.2020, 11:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

