Caribbean Dreams am Ball der Pharmacie

Samstag, 18. Jänner 2020 in der Wiener Hofburg

Wien (OTS) - Leidenschaftliche Tänzerinnen und Tänzer sowie Ballbegeisterte sollten sich den Samstag, 18. Jänner 2020, dick in ihren Kalender eintragen, denn an diesem Abend lädt die Österreichische Apothekerkammer zu einer schwungvollen Ballnacht in die prunkvollen Säle der Wiener Hofburg ein. Karibisches Flair gepaart mit „Wiener Gemütlichkeit“ sorgen am diesjährigen Ball der Pharmacie für ein rauschendes Fest bis in die frühen Morgenstunden. Gilt doch der Ball der Apothekerinnen und Apotheker als Geheimtipp für alle Tanzliebhaber und Garant für gute Unterhaltung.

Zur Eröffnung versetzen rund 100 Paare des Jungdamen- und Jungherrenkomitees unter der Leitung von Roman E. Svabek die Gäste in festliche Stimmung. Danach bringen die Latin Dance Kids mit einer temperamentvollen Tanzeilage Schwung in den Ballsaal - bis es dann heißt: Alles Walzer! Um Mitternacht wird die "Samba Brazil Show" dem Publikum einheizen. Aufgrund der großen Beliebtheit finden nach Mitternacht gleich zwei Publikumsquadrillen unter der Leitung von Zeremonienmeister Roman E. Svabek im Festsaal statt.



Eckdaten zum Ball der Pharmacie

Samstag, 18. Jänner 2020, Wiener Hofburg, Eröffnung: 21.00 Uhr, Einlass: 20.00 Uhr

Ballkarten und Tischreservierung unter www.pharmacieball.at

Kartenpreise: 90 Euro, ermäßigter Kartenpreis für Studentinnen und Studenten: 40 Euro

Dresscode Damen: Langes Abendkleid

Dresscode Herren: Frack, Smoking, Uniform, schwarzer Anzug mit Smokingschleife

Weitere Infos unter www.pharmacieball.at.

