Neue Vertriebs- und Investmentpower für CORUM

Ing. Martin Prandl und Karolis Rutkauskas erweitern das Team

Wien (OTS) - Mit kräftiger Verstärkung startet das Wiener Büro der französischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Corum in das neue Jahr. Ing. Martin Prandl, MBA (54), Vertriebsprofi mit langjähriger Branchenerfahrung und Immobilien-Investment-Experte Karolis Rutkauskas, BSc, MPhil (29) ergänzen das Team rund um Head of Office Austria Christopher Kampner, MA.

Ing. Martin Prandl, MBA (54) zeichnet ab sofort als Sales-Manager im B2B-Bereich für den weiteren Ausbau und die Stärkung des Vertriebsnetzwerks – bestehend aus gewerblichen Vermögensberatern – in ganz Österreich verantwortlich. Mit Karolis Rutkauskas, BSc, MPhil (29) hat Corum einen Investment Manager ernannt, der Investitionsmöglichkeiten in Gewerbeimmobilien im CEE-Raum und dem Baltikum erschließen und die Präsenz des Unternehmens in der Region stärken wird.

Christopher Kampner freut sich über die Erweiterung seines Teams: „Wir haben für das heurige Jahr große Pläne, unter anderem führen wir in Kürze ein zweites, sehr interessantes Produkt in Österreich ein. Martin Prandl wird uns mit seiner Erfahrung und seinen Kontakten dabei helfen, uns dafür vertriebsseitig noch breiter aufzustellen. Karolis Rutkauskas hingegen wird es Corum entsprechend unserer Anlagestrategie ermöglichen, unser Wachstum in CEE und den baltischen Staaten fortzusetzen.“

Ing. Martin Prandl – Sales Manager

Prandl ist seit 1999 in leitenden Positionen in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Zuletzt war er als Senior Sales Manager in der auf Real Estate Investments spezialisierten Captura Group für die Vertriebspartnerbetreuung in Ostösterreich verantwortlich. Im Jahr 2012 absolvierte der Niederösterreicher den MBA für General Management in Wels.

Karolis Rutkauskas – Investment Manager

Vor seiner Tätigkeit bei Corum war Karolis Rutkauskas Investment Associate bei Revetas Capital in London und Wien, wo er sich auf das Sourcing, die Durchführung und das Asset Management von wertschöpfenden Investitionen konzentrierte. Karolis begann seine Karriere 2012 in Großbritannien, wo er in einer Vielzahl von transaktionalen und analytischen Funktionen tätig war. Er hat einen Master in „Real Estate Finance” von der University of Cambridge und einen erstklassigen Bachelor-Abschluss in „Construction Management and Surveying” von der University of Reading.

Rückfragen & Kontakt:

CORUM Asset Management

Kommunikationsberatung Ulla Arias

Pressekontakt CORUM Österreich

+43 (0)650/962 37 14

ulla @ ulla-arias.com

www.ulla-arias.com