HausBau + EnergieSparen Tulln von 17. bis 19. Jänner 2020

Geballte Information in allen Kernbereichen des privaten Hausbaus

Tulln (OTS) - 390 Fachaussteller präsentieren auf 24.000 m² geballte Information in allen Kernbereichen des privaten Hausbaus: Bauen und Umbauen, Wohnen und Einrichten, Energiesparen und Heiztechnik. Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit 60 Fachvorträgen auf zwei Bühnen.

Folgende Kompetenzzentren finden Sie auf der HausBau + EnergieSparen Tulln

- Bauen und Umbauen

- Wohnen und Einrichten

- Energiesparen und Heiztechnik

Die Zukunft des Bauens

Neue bautechnische Entwicklungen haben einen Innovationsschub beim Bauen ausgelöst. Zahlreiche technische Neuerungen bringen eine Vielfalt an intelligenten Bauprodukten hervor und schaffen darüber hinaus neue architektonische Möglichkeiten.

Der ecoplus Bau.Energie.Umwelt Cluster NÖ und „Innovative Gebäude“ auf der HausBau + EnergieSparen Tulln

Ein schonender und nachhaltiger Umgang mit Ressourcen ist zur Erreichung unserer Klimaziele unumgänglich. Neue Planungs- wie auch Produktionsmethoden tragen dazu bei. Experten aus Wissenschaft und Praxis präsentieren heute schon mögliche, innovative Methoden im Bereich des digitalen Planens, materialeffizienten Konstruierens sowie automatisierten Produzierens. Vor Ort ist der Protoyp-Pavillon "Optiknot 3D" besichtig- und begehbar und bietet einen ersten Ausblick in die Zukunft des Bauens: ein möglichst effizienter Materialeinsatz, 100 % individuell, 100 % vorgefertigt, 100 % rezyklierbar, ein hoher Automatisierungsgrad in der Produktion. Besuchen Sie die Fachveranstaltung „Ressourceneffizienz durch innovative Bautechnologien“ am 17. Jänner 2020, von 16:00 - 18:00 Uhr am Messestand des ecoplus Bau.Energie.Umwelt Cluster NÖ, Halle 10, Stand 1055.

„7auf1Streich“ die innovative Bauberatung für eine nachhaltige Zukunft

Innovative Gebäude Österreich bietet als Plattform für nachhaltiges und energieeffizientes Bauen auf der HausBau + EnergieSparen Tulln die Gelegenheit bis zu sieben Experten auf einen Streich zu konsultieren. Die Beratung im Team hat zum Ziel, die beste Lösung für Ihre Neubau- oder Sanierungsfragen zu finden.

Energiespar-Beratung - Niederösterreich will „Raus aus dem Öl“

Der Klimawandel beschäftigt uns mehr denn je. Hitzewellen, Trockenheit und andere extreme Wetterereignisse nehmen weltweit zu. Der Klimawandel zählt zu den größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Ein aktiver Klimaschutz ist daher wichtig. Niederösterreich nimmt eine Vorbildfunktion ein, wenn es um Klimaschutz geht. Beim Austausch oder Neueinbau einer Heizung lohnt es sich, in die Zukunft zu denken. Mit dem Einsatz von Holz, Solarenergie oder Erdwärme senkt man die Betriebskosten der Heizung dauerhaft und trägt ganz nebenbei zum Klimaschutz und zur Energiewende bei. Die Energieberatung NÖ steht Ihnen mit Tipps und Beratung in der Halle 3, Stand 380 zur Verfügung.

Rahmenprogramm auf der HausBau + EnergieSparen Tulln 2020

Das gesamte Vortragsprogramm der Bau.Trend.Bühne im Tagungszentrum der Halle 3 sowie das Rahmenprogramm vom Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich und Innovative Gebäude in Halle 10, Stand 1055 finden Sie unter: www.bauenergie-tulln.at unter Rahmenprogramm.



Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 12,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 10,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 10,00

Öffnungszeiten:

Freitag, 17. Jänner bis Sonntag 19. Jänner von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Verpassen Sie nicht den wichtigsten Termin zum Start in die Bausaison zu den Themen Bauen, Energiesparen und Wohnen.

HausBau + EnergieSparen Tulln

17. Jänner bis 19. Jänner 2020

Messe Tulln

Weitere Infos und ermäßigte Tickets unter: www.messe-tulln.at

