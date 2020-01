Grüne Wien/Kunrath: „Glasarche symbolisiert Zerbrechlichkeit in Zeiten des Klimawandels“

Wien (OTS) - Im Sigmund Freud Park wurde heute vormittag die „Glasarche“ eröffnet, eine Installation bestehend aus einer großen hölzernen Hand, die eine Arche aus Glas hält. Diese Installation war bereits an vielen Orten in Deutschland und wurde nun erstmals in einer europäischen Hauptstadt aufgestellt. „Die Glasarche symbolisiert die Zerbrechlichkeit des Heute – wie knapp Katastrophen neben dem Leben liegen können“, so Nikolaus Kunrath, der in Vertretung von Vizebürgermeisterin Birgit Hebein die Eröffnung vornahm in Hinblick auf die Brandkastrophe in Australien. „Ich freue mich auch besonders, dass die Glasarche im Sigmund Freud Park vor der Votivkirchen steht, wo vor einigen Jahren ein Refugee Camp eingerichtet war, in dem sich Flüchtlinge erstmals selbst organisiert haben“, so Kunrath. Die Glasarche wird bis 11. März in Wien Station machen und bewusst zur Auseinandersetzung mit der Umgebung anregen. Danach zieht die Glasarche weiter nach München.





Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at