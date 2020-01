„Am Schauplatz“-Reportage „Im Reich der Sünde“ – am 9. Jänner um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Unkeuschheit gilt im katholischen Österreich als eine der größten Sünden. Dennoch halten sich auch Pfarrer nicht immer an die von ihnen gepredigte Sexualmoral, wie Doris Planks „Am Schauplatz“-Reportage „Im Reich der Sünde“ über eine Pfarrersköchin, uneheliche Kinder, eine geheime Bischöfin und den „Pornojäger“ Martin Humer am Donnerstag, dem 9. Jänner 2020, um 21.05 Uhr in ORF 2 zeigt.

Pater Cornelius hat sich 1974 während einer gemeinsamen beruflichen Ausfahrt in die Pfarrkindergärtnerin Maria verliebt. Doch so etwas durfte zwischen einem Pfarrer und einer jungen Frau nicht sein. Es hat 20 Jahre gedauert, bis der Priester sich zu seiner Geliebten bekannte. Erst als die zweite Tochter des Paares zur Welt kam, machten sie ihre Beziehung öffentlich. Er wurde daraufhin aus der Kirche ausgeschlossen, bezieht bis heute nur eine geringe Pension. Dennoch haben die beiden den Schritt nie bereut. Mittlerweile haben sie drei Kinder und auch schon Enkel.

Für den Pfarrer der Wiener Paulanerkirche ist so etwas nie in Frage gekommen. Er lebt seit 1976 mit seiner Pfarrhaushälterin zusammen. Mehr als eine freundschaftliche Umarmung war da aber nie, beteuern sie. Trotzdem gibt es eine ganze Reihe von Jugendlichen, die „Mutter“ und „Vater“ zu ihnen sagen: Die afghanischen Flüchtlinge, die sie gemeinsam betreuen. Susanne Kopeszki und Franz Willinger werden heuer gemeinsam in eine kleine Wohnung in Wien Simmering ziehen, denn Hochwürden geht im Alter von 77 Jahren in Pension.

Christine Mayr-Lumetzberger hatte 2002 genug davon, in der Kirche als Frau immer nur die zweite Geige spielen zu müssen. Die ehemalige Nonne ließ sich gemeinsam mit sechs anderen Frauen zur Priesterin weihen. Natürlich ohne die Zustimmung des Vatikans. Eine damals erhoffte, rasche Anerkennung der katholischen Kirche gibt es bis heute nicht. Die geheime Bischöfin ist dennoch zuversichtlich, dass sich bezüglich Frauenrechten und Sexualmoral auch in der katholischen Kirche bald etwas ändern wird.

