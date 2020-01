Dachverband der Sozialversicherungen gratuliert neuem Sozialminister Rudolf Anschober und lädt ihn zur konstituierenden Sitzung ein

Vorsitzender Matthias Krenn und Büroleiter Martin Brunninger: „Wir freuen uns auf konstruktive Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung“

Wien (OTS) - „Mit Rudolf Anschober hat die neue Bundesregierung ein kompetentes und engagiertes Mitglied mit langjähriger politischer Erfahrung“: Mit diesen Worten gratuliert der Vorsitzende der Überleitungskonferenz im Dachverband der Sozialversicherungsträger, Matthias Krenn, Rudolf Anschober zu seiner gestrigen Bestellung zum neuen Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz. Insbesondere das von der neuen Bundesregierung abgegebene Bekenntnis zum Prinzip der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung ist ein klares und wichtiges Signal der Kontinuität in diesem herausfordernden Ressort. Krenn: „Für die betroffenen Versicherten, aber auch für sämtliche Vertragspartner und Dienstgeber, wird die gesamte neue Sozialversicherungslandschaft ein verlässlicher Partner sein – mit bundesweit vereinheitlichten Strukturen und einem starken Servicecharakter vor Ort.

„Wir haben uns jedenfalls viel vorgenommen – von der Einführung neuer Versorgungsformen im niedergelassenen Bereich über die Modernisierung und Vereinheitlichung der Leistungskataloge bis zur flächendeckenden Ausrollung moderner IT-Services für unsere Versicherten“, so Krenn weiter. Die Versicherten sollen positiv spüren, dass sich etwas bewegt und die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung moderner, schneller und effizienter wird. In diesem Sinne begrüßt der Büroleiter im Dachverband, Martin Brunninger, auch das Vorhaben der neuen Bundesregierung, den Ausbau der Primärversorgung zu forcieren und die e-card als Schlüssel für papierlose Prozesse in Richtung e-Impfpass, e-Rezept, e-Befund, e-Transportschein und e-Medikation weiterzuentwickeln.

Der neue Sozial- und Gesundheitsminister Rudolf Anschober wird dabei ein wichtiger Verhandlungspartner sein. „Anschober hat in seiner bisherigen Karriere als Landesrat in Oberösterreich bewiesen, dass er kompetente Sachpolitik über parteipolitische Manöver stellt. Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit und lade den neuen Minister für die kommende Woche zur konstituierenden Sitzung der Konferenz des Dachverbandes ein“, so Brunninger abschließend.

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger ist das organisatorische Dach über der solidarischen Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung Österreichs. Die Sozialversicherung garantiert unabhängig von Alter, Einkommen, sozialer Herkunft und Bildung hochwertige Gesundheitsversorgung und eine sichere Pensionsvorsorge. Aktuell sind rund 8,5 Millionen Menschen anspruchsberechtigt (Versicherte und mitversicherte Angehörige).

