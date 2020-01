Reinhard Minixhofer neuer Direktor der AUVA-Landesstelle Wien

Kollegiale Führung des Traumazentrum Wien verlängert

Wien (OTS) - Kurz vor dem Jahreswechsel wurden in der AUVA-Landesstelle Wien einige personelle Weichen neu gestellt. Der bisherige stellvertretende Direktor der Landesstelle für Wien, Niederösterreich und Burgenland, Mag. Reinhard Minixhofer, übernimmt mit dem Jahreswechsel die Direktion. Die ärztliche Leitung sowie die Pflegedienstleitung des Traumazentrum Wien wurde unbefristet verlängert.

Mit Mag. Reinhard Minixhofer wird ein Kenner und langjähriger Mitarbeiter der AUVA Direktor der Landesstelle. Der 59-Jährige begann seine Laufbahn in der AUVA 1987 in der Rechtsabteilung der Landesstelle Wien, 2008 wurde er stellvertretender Direktor der Landesstelle Wien; seit Juli 2019 leitet Minixhofer diese interimistisch. Der Wechsel an der Spitze war notwendig geworden, nachdem der bisherige Direktor, Mag. Alexander Bernart, mit Juli 2019 Generaldirektor der AUVA wurde.



„ Ich übernehme mit großer Freude eine gut aufgestellte Landesstelle mit tollen Expertinnen und Experten in den Bereichen Prävention und Versicherungs-leistungswesen sowie das Traumazentrum Wien mit zwei Top-Standorten für die Traumaversorgung. Gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich die AUVA mit ihrem Leistungsangebot zum Wohle der Versicherten und Patientinnen und Patienten weiterentwickeln “, so Direktor Minixhofer.

