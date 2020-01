Österreichs größte Hochzeitsmesse TRAU DICH: Ein Tag wie kein anderer!

Wien - Hochzeitstrends und Feierlaune in der Messe Wien

Wien (OTS) - Von 24-26 Jänner 20 finden Brautpaare erneut alles für die Hochzeit unter einem Dach auf Österreichs größter Hochzeitsmesse TRAU DICH mit großer Brautmodenschau und mehr als 250 Ausstellern im MCC Wien.



Die TRAU DICH bietet angehenden Brautpaaren Expertenrat in Sachen Hochzeitsplanung, füllt die neuesten Hochzeitsmodetrends mit Leben und verwandelt die Messesäle des MCC Wien in ein Paradies für Ideen und Inspirationen. Alles, was die Brautpaare auf der TRAU DICH hören, sehen, anfühlen und erleben, können sie vor Ort aussuchen und buchen und somit in nur drei Tagen ihre Hochzeitsträume in phantastische Realität verwandeln.

Tanzworkshops laden ein zum mitmachen, edel dekorierte Tische inspirieren bei der Planung der Hochzeitstafel, im Tortenworkshop wird klar, wie viel Arbeit in einer einzigen Hochzeitstorte steckt … Die TRAU DICH verzaubert mit unzähligen Tipps, Trends und Inspirationen für einen Tag wie keinen anderen, einen einmaligen, unnachahmlichen Hochzeitstag!

Das große Beauty-Extra: Die Eintrittskarten für die TRAU DICH gelten für die gleichzeitig im MCC Wien stattfindende Messe für Medical Beauty und Schönheitspflege BEAUTY & STYLE DE LUXE.

Mehr Informationen zur TRAU DICH, zu allen Workshops und Ausstellern auf www.hochzeitsmesse.at.

