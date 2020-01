Zerkratztes Parkett oder unerwünschte Haustiere: Gut jeder 8. Mieter zofft sich mit dem Vermieter

Kratzer im Parkett, hohe Nebenkosten oder die Haltung von Haustieren: Das Potenzial für Konflikte zwischen Vermietern und Mietern ist groß. Eine repräsentative Studie von immowelt.at bestätigt: Gut jeder 8. Mieter (13 Prozent) hatte schon ernsthaften Streit mit seinem Vermieter. Knapp die Hälfte davon (6 Prozent) sogar mehrfach.

Am häufigsten führen Schäden an der Wohnung zu Konflikten zwischen beiden Parteien. Das können vom Mieter verursachte Schäden wie Bohrlöcher in Fliesen oder tiefe Kratzer im Parkett sein. Aber auch Verschleißerscheinungen wie ein tropfender Wasserhahn oder ein undichtes Fenster führen gerne zu Diskussionen, wer für Kosten und Reparatur aufkommt. Schimmel, eine defekte Heizung und andere Mängel in der Wohnung, die der Vermieter eigentlich beseitigen sollte, sorgen zudem für schlechte Stimmung zwischen Vermieter und Mieter. Vor allem dann, wenn der Bewohner bereits die Miete gekürzt hat. Auch die Haltung von Haustieren hat hohes Streitpotenzial. Denn oftmals leben Hund oder Katze gegen den Willen des Vermieters in der Wohnung.

Streitpunkt Kinder

Besonders dicke Luft herrscht häufig, wenn Kinder im Spiel sind. In mehr als jedem 5. Haushalt mit Kindern (23 Prozent) streiten sich die Eltern mit dem Eigentümer. Zum Vergleich: Nur in 6 Prozent der Singlehaushalte gab es schon mal Stress mit dem Vermieter. Neben dem erhöhten Lärmpegel steigt durch den Nachwuchs das Risiko von Schäden in der Wohnung. Bemalte Wände oder Dellen in den Fliesen sieht kein Vermieter gerne - der Streit mit den Eltern ist vorprogrammiert.

Harmonie bei den meisten Österreichern

Obwohl es in vielen Hausfluren schon mal kracht, können die meisten Österreicher ihre Probleme friedlich lösen. 87 Prozent der Mieter gaben an, dass sie sich noch kein einziges Mal mit dem Vermieter gestritten haben.

Die Ergebnisse der Studie im Überblick:

Hatten Sie schon einmal ernsthaften Streit mit Ihrem Vermieter? (Teilmenge: Mieter)

Ja, einmal: 7 Prozent

- Singlehaushalte: 1 ProzentHaus

- halte mit Kindern: 15 Prozent



Ja, mehrfach: 6 Prozent

- Singlehaushalte: 5 Prozent

- Haushalte mit Kindern: 8 Prozent

Nein, wir konnten alle Probleme/Unstimmigkeiten immer friedlich lösen: 87 Prozent

- Singlehaushalte: 94 Prozent

- Haushalte mit Kindern: 77 Prozent

Für die von immowelt.at beauftragte repräsentative Studie "Wohnen und Leben 2019" wurden im Februar 2019 österreichweit 500 Personen (Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt.

