Neuer BDO Standort im Burgenland

KS-Gruppe tritt in die BDO Familie ein

Wien (OTS) - BDO freut sich, die KS-Gruppe mit 1. Jänner 2020 unter dem Dach von BDO begrüßen zu dürfen. Die Experten im Burgenland beraten nicht nur in Sachen Steuern und Betriebswirtschaft, sondern sind vor allem auf den Kommunalbereich spezialisiert. „Durch meine frühere langjährige Tätigkeit als Bürgermeister weiß ich aus erster Hand um die Herausforderungen, denen sich die Kommunen gegenübersehen. So gelingt es uns, optimale Lösungen anzubieten und praxisorientierte Hilfestellungen bei anstehenden Aufgaben zu geben, z.B. bei der Umstellung auf die VRV neu“, so Günter Toth, Partner und Geschäftsführer bei KS und nun bei BDO. „Unsere Kunden kennen die KS als zuverlässigen Partner mit familiären Strukturen. Mit BDO verbindet uns nicht nur eine langjährige Zusammenarbeit, sondern auch das gemeinsame Ziel, unseren Kunden die maßgeschneiderte und damit bestmögliche Lösung zu bieten“, erklärt Andreas Schlögl, Partner und Geschäftsführer bei KS und nun bei BDO. „Der Kunde bzw. dessen Fragestellungen stehen bei uns immer im Mittelpunkt unserer Bemühungen. An diesem Ansatz sowie an den Ansprechpartnern wird sich auch in Zukunft nichts ändern – wir sind wie gewohnt für unsere Kundinnen und Kunden da!“, sind sich beide Geschäftsführer einig.

Von Seiten BDO begrüßt Kommunalexperte Peter Pilz, Partner und Geschäftsführer der BDO, den Kompetenzzuwachs: „Für uns ist es wichtig, erfahrene und verlässliche Partner zu finden, deren Werte und Ansichten denen von BDO entsprechen. Mit der KS-Gruppe haben wir den perfekten Partner für eine erfolgreiche Zusammenarbeit gefunden.“

