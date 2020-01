Bewerbungsstart für 18 Bachelor- und Master-Studiengänge an FHWien der WKW

Bis 11. Mai 2020 kann man sich um einen der begehrten Studienplätze an der auf Management und Kommunikation spezialisierten Fachhochschule bewerben.

Wien (OTS) - Startschuss zur Bewerbungsphase an der FHWien der WKW: Ab Mittwoch, dem 8. Jänner 2020, können sich Interessierte um einen der rund 1.000 Studienplätze bewerben, die im Wintersemester 2020/2021 für StudienanfängerInnen zur Verfügung stehen. Die Bewerbung an der auf Management und Kommunikation spezialisierten Wiener Fachhochschule ist bis einschließlich 11. Mai 2020 möglich.

18 Bachelor- und Master-Studiengänge in 9 Studienbereichen

Das Angebot der FHWien der WKW umfasst 10 Bachelor- und 8 Master-Studiengänge. Diese werden in 9 Studienbereichen angeboten:

Communication Management

Digital Economy

Financial Management

Human Resources & Organization

Journalism & Media Management

Management & Entrepreneurship

Marketing & Sales Management

Real Estate Management

Tourism & Hospitality Management

Praxisnahe Studiengänge eröffnen beste Karrierechancen

Die Studiengänge der FHWien der WKW zeichnen sich durch große Praxisnähe und Orientierung an den Bedürfnissen der Unternehmen aus. „Zwei Drittel unserer Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Dieser hohe Praxisbezug bereitet unsere Studierenden optimal auf das Berufsleben vor. Das honorieren auch die Unternehmen“, erklärt Michael Heritsch, CEO der FHWien der WKW. Viele der mittlerweile rund 11.000 AbsolventInnen der Fachhochschule bekleiden Top-Jobs im In- und Ausland.

Von der Online-Registrierung bis zum Studienplatz

Der Weg zu einem der begehrten Studienplätze beginnt auf der Website der FHWien der WKW. Dort können sich Studieninteressierte registrieren und den Online-Bewerbungsbogen ausfüllen. Den ausgedruckten Bewerbungsbogen schicken sie mit allen erforderlichen Unterlagen per Post an den Service Point der Fachhochschule. Details dazu bietet die Seite www.fh-wien.ac.at/studium/bewerben. Nach Prüfung der Unterlagen werden die BewerberInnen eingeladen, einen Termin für den IT-gestützten Aufnahmetest auszuwählen. Wer diesen Test erfolgreich absolviert, nimmt am studiengangsspezifischen Aufnahmeverfahren teil.

Maßgeschneiderte Studienangebote für Berufstätige

Die FHWien der WKW nimmt Rücksicht auf die Bedürfnisse Berufstätiger und bietet zahlreiche Bachelor-Studiengänge sowohl in der Vollzeit-Form als auch berufsbegleitend an. Alle Master-Studiengänge werden ausschließlich berufsbegleitend durchgeführt. „So eröffnen wir auch Berufstätigen die Chance, ein FH-Studium zu absolvieren“, betont FHWien-CEO Michael Heritsch.

Weiterbildungsprogramme in 13 Studienrichtungen

Neben den Bachelor- und Master-Studiengängen umfasst das Portfolio der FHWien der WKW auch akademische Weiterbildungsprogramme in 13 Studienrichtungen für Menschen mit Berufserfahrung, die noch kein Studium absolviert haben. Zu ihnen zählt der International MBA in Management & Communications. Auch dafür kann man sich ab sofort bewerben.

Info-Veranstaltungen stellen Studiengänge näher vor

Laufend stattfindende Info-Veranstaltungen an der FHWien der WKW zu einzelnen Studiengängen bieten Interessierten Gelegenheit, mehr über das betreffende Studium zu erfahren und Fragen zu stellen. Die Website www.fh-wien.ac.at stellt das gesamte Studienangebot der FHWien der WKW vor und informiert über die Termine der Info-Veranstaltungen.

Open House am 20. März 2020

Einblicke in den Studienalltag an der FHWien der WKW können alle Interessierten beim Open House am Freitag, dem 20. März 2020, gewinnen. Sie können an diesem Tag u. a. an Campusführungen teilnehmen, Schnupper-Vorlesungen besuchen und den Probe-Aufnahmetest absolvieren. Das Open House beginnt um 10 Uhr und endet um 19 Uhr.

