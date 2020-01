Resonance Consultancy gibt umfangreiches Ranking der leistungsstärksten Städte der Welt bekannt

New York (ots/PRNewswire) - - Resonance Consultancy gab heute die 100 leistungsstärksten Städte der Welt seinem jährlichen World's Best Cities Report bekannt.

DIE WELTWEIT BESTEN STÄDTE DES JAHRES 2020

Die Rangliste der Best Cities von Resonance quantifiziert und vergleicht die weltweit wichtigsten Städte, mit Einwohnerzahlen von einer Million oder mehr, anhand von Faktoren wie relative Lebensqualität, Reputation und Wettbewerbsstärke. Der Bericht gilt als das weltweit gründlichste Städte-Ranking und basiert auf einer einzigartigen Untersuchungsmethode, die wichtige Statistiken sowie nutzergenerierte Bewertungen und Online-Aktivitäten in Kanälen wie Google, Facebook und Instagram analysiert.

"Den Rankings der World's Best Cities liegen Faktoren zugrunde, die für Menschen als wichtig empfunden werden, wenn es darum geht, eine Stadt als Wohnsitz zu wählen oder zu bereisen. Auch empirische Faktoren werden für die Analyse herangezogen, darunter jene, die für Entscheidungsträger in Unternehmen wirtschaftlich oder in Bezug auf Investitionen von Bedeutung sind", so Chris Fair, President und CEO bei Resonance Consultancy.

Die Best Cities Rankings von Resonance betrachten Städte nicht nur als Orte, in denen man lebt, arbeitet oder als Tourist zu Besuch ist - sie verfolgen vielmehr einen ganzheitlichen Ansatz mit einer Vielzahl von Faktoren, darunter der Attraktivitätsfaktor für Investoren und Besucher, die Schaffung von Arbeitsplätzen, kulinarische Erlebnisse, Museen und Sehenswürdigkeiten bis hin zur Präsenz von Global 500 Unternehmen, direkten Flugverbindungen und Nennungen auf Instagram.

Ausgehend von 22 Analysefaktoren sind dies die besten Städte der Welt für das Jahr 2020:

1) London, England

2) New York City, USA

3) Paris, Frankreich

4) Tokio, Japan

5) Moskau, Russland

6) Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

7) Singapur, Republik Singapur

8) Barcelona, Spanien

9) Los Angeles, USA

10) Rom, Italien

Das vollständige Ranking der 100 besten Städte ist unter ResonanceCo.com/Reports verfügbar.



INFORMATIONEN ZU RESONANCE CONSULTANCY



Als führende Berater in den Bereichen Immobilien, Tourismus und wirtschaftliche Entwicklung verbindet Resonance Geschäftsstrategie und Marketing-Kreativität, um die Zukunft von Gemeinden, Städten und Ländern zu gestalten. Unsere Dienstleistungen umfassen Entwicklungsstrategien für Städte, Place Marketing, Placemaking und Place Branding. Unser Team hat bislang mehr als 100 Destinations- und Entwicklungsprojekte in über 70 Ländern abgeschlossen. Wir arbeiten mit Entwicklern, Planern, Architekten, DMOs und Wirtschaftsförderungsagenturen zusammen, um dynamische und florierende Umgebungen zu schaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf ResonanceCo.com.

