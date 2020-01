Karl Nehammer übernimmt Innenministerium von Wolfgang Peschorn

Der neue Innenminister stellte sich bei der Amtsübergabe den Führungskräften des BMI vor

Wien (OTS) - Am Dienstagnachmittag fand im Innenministerium die offizielle Amtsübergabe des bisherigen Innenministers Wolfgang Peschorn an den am Vormittag neu angelobten Innenminister Karl Nehammer statt. „Ich übernehme das Amt des Innenministers mit Dankbarkeit und Respekt. Es ist mir eine große Ehre, an der Spitze dieses umfangreichen Ressorts zu stehen“, so Nehammer bei seiner Antrittsrede vor den rund 150 Führungskräften des Bundesministeriums für Inneres.

Mit dem Start der neuen Bundesregierung gehe eine turbulente Zeit zu Ende, so Nehammer weiter: „Wir haben uns ein ambitioniertes Regierungsprogramm vorgenommen. Mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BMI an meiner Seite bin ich optimistisch, dass wir alle bevorstehenden Herausforderungen bewältigen werden.“

Zu den Inhalten kündigte der neue Innenminister an, seiner bisherigen klaren und konsequenten Linie im Kampf gegen illegale Migration und für mehr Sicherheit treu zu bleiben. „Dass wir uns in Österreich sicher fühlen können, verdanken wir allen voran dem engagierten Einsatz unserer Polizei und der Sicherheitsverwaltung. Sie arbeiten tagtäglich hart dafür, die persönliche Sicherheit und Freiheit von uns allen zu wahren“, so der neue Bundesminister.

Der scheidende Innenminister Wolfgang Peschorn hieß Nehammer im Innenministerium herzlich willkommen und dankte der Beamtenschaft für ihr Engagement in der zurückliegenden herausfordernden Zeit. Peschorn überreichte Innenminister Nehammer seinen Übergabebericht, in dem von ihm die wesentlichen Entscheidungen und Maßnahmen seiner Regierungszeit samt seinen Überlegungen ausführlich dokumentiert wurden. „Die Bewältigung der Herausforderungen der vergangenen Monate war spannend. Ab sofort stehe ich dem Bundesministerium für Inneres wieder in meiner Funktion als Präsident der Finanzprokuratur jederzeit gerne zur Verfügung“, sagte der scheidende Innenminister Wolfgang Peschorn.

