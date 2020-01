„Great Place to Work“: ecoplus zählt zu den besten Arbeitgebern

LR Bohuslav: Brauchen auch in Zukunft die besten Köpfe

St. Pölten (OTS/NLK) - ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, wurde heuer erstmals mit dem Zertifikat „Certified by Great Place to Work®“ ausgezeichnet. Dieser renommierten Zertifizierung gingen eine MitarbeiterInnen-Befragung sowie ein eingehendes Audit voraus. Bei den Ergebnissen zeigt sich eindeutig:

ecoplus zählt zu den besten Arbeitgebern des Landes. „Gute Arbeitsbedingungen sind wesentlich, wenn es darum geht, die besten Köpfe für ein Unternehmen zu gewinnen, und die brauchen wir, um dauerhaft wirtschaftlich erfolgreich zu sein. ecoplus geht hier mit gutem Beispiel voran“, so Wirtschafts-Landesrätin Petra Bohuslav.

Ziel von Great Place to Work® ist es, vertrauensbasierte, leistungsfähige Arbeitsplatzkulturen in führenden Unternehmen aller Branchen weltweit zu identifizieren, aufzubauen und sichtbar zu machen. Die besten Arbeitgeber sowie Great Place to Work® zertifizierte Unternehmen werden jährlich ausgezeichnet. So auch ecoplus in diesem Jahr. Verschiedenste Maßnahmen, wie beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle, persönlich gestaltbare Beschäftigungsorte oder gesundheitsfördernde Maßnahmen liefern wertvolle Beiträge zum Ergebnis der Mitarbeiter-Befragung.

Getreu dem Motto „Glückliche Menschen – erfolgreiche Betriebe“ zeigt sich auch Wirtschafts-Landesrätin Bohuslav erfreut über die Ergebnisse der Zertifizierung: „Ich bin stolz darauf, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ecoplus gerne an ihrem Arbeitsplatz tätig sind. Die gefühlte Arbeitsplatzqualität liegt mit 95 Prozent sogar über dem Schnitt der besten Arbeitgeber Österreichs. Eine zufriedene Belegschaft ist eine Grundvoraussetzung für erfolgreiches Wirtschaften und unternehmerische Erfolge.“

Die ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki und Jochen Danninger meinen zum Erfolgskonzept des Unternehmens: „Wir schaffen ein konstruktives Arbeitsklima, in dem alle Mitarbeitenden die Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung haben und wir einander ehrlich und wertschätzend begegnen. Loyalität, Engagement und Einsatzbereitschaft sind uns wichtig. Die innovativen Ideen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen wir ernst. Denn so wie die Anforderungen an die Wirtschaft tagtäglich zunehmen, so rasant wächst auch das Aufgabengebiet von ecoplus. Es freut uns, mit unserem Team an der Erfolgsgeschichte von ecoplus mitzuarbeiten.“

