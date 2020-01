Bis zu 1,2 Millionen sahen Vierschanzentournee-Finale im ORF

Wien (OTS) - Die Spannung vor dem Finale der Vierschanzentournee sorgte für Top-Reichweiten im ORF: Den gestrigen (6. Jänner 2020) Abschluss-Bewerb der Vierschanzentournee in Bischofshofen sahen bis zu 1,221 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und durchschnittlich 1,133 Millionen bei 42 Prozent Marktanteil (33 bzw. 34 Prozent in den jungen Zielgruppen). Damit war Bi'Hofen 2020 das meistgesehene Skispringen im ORF seit 2015. Insgesamt ließen sich 3,145 Millionen Skisprungfans (weitester Seherkreis) oder 40 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren die heurige Tournee in ORF 1 nicht entgehen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at