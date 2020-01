ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“-Tripel mit u. a. Premiere „Winter in Wagrain und Kleinarl“

Außerdem: „Land der Berge: Die Alpen im Winter“, „André Hellers Menschenkinder: Marcel Hirscher“ und „Promised Land“ zum 85. Geburtstag von Elvis

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information widmet sich am Mittwoch, dem 8. Jänner 2020, in vier Dokumentationen dem Winter in Österreich und zeigt in einer Ausgabe von „André Hellers Menschenkinder“ Wintersport-Legende Marcel Hirscher von seiner persönlichsten Seite. Bereits um 8.50 Uhr steht anlässlich des 85. Geburtstags des King of Rock ’n’ Roll die von Wolfgang Marecek gestaltete Produktion „Promised Land – Ein musikalisches Roadmovie zu Elvis nach Memphis“ auf dem Programm. Die Musiker Thomas Schreiber von „Monti Beton“ und „Pete Art“ begeben sich darin auch musikalisch auf Elvis’ Spuren.

Im ORF-III-Hauptabend präsentiert die Programmleiste „Heimat Österreich“ die neue Doku „Winter in Wagrain und Kleinarl“ (20.15 Uhr) von Christian Papke. Ein Pongauer Winter ist für viele Menschen der Inbegriff von weißer Pracht. Zwischen Wagrain und Kleinarl hat sich eine bergbäuerliche Lebenskultur erhalten, deren Arbeitsmethoden nach wie vor jenen der Eltern und Großeltern ähneln. Entsprechend groß schreibt man in der Region die Tradition. Auch im Winter – für die bäuerliche Arbeit meistens eine Phase der Ruhe – bleibt natürlich die Verantwortung für den Hof und die Tiere. Urlaub ist für viele, die hier leben, meistens ein ferner Traum.

Anschließend besucht eine „Land der Berge“-Produktion von Hans Jöchler „Die Alpen im Winter – Zwischen Dreikönig und Fasnacht“ (21.05 Uhr). Die Dokumentation zeigt in eindrucksvollen Luftaufnahmen die Winterlandschaft der Südtiroler Dolomiten und der Bergregionen Osttirols. Im Tal steht am Beginn jedes neuen Jahres der Wechsel vom Weihnachtsbrauchtum zur Fasnachtszeit an.

Danach zeigt ORF III das knapp einstündige Interview mit dem bisher erfolgreichsten Skirennläufer der Geschichte: „André Hellers Menschenkinder: Marcel Hirscher“ (21.55 Uhr). Der Sohn zweier Skilehrer erinnert sich im Gespräch mit Heller an seine ersten Schwünge auf der Piste, seine größten Erfolge und erzählt von seinen Erfahrungen als frisch gebackener Vater.

Den Abend lässt ORF III mit zwei „Heimat Österreich“-Dokus von Christian Papke ausklingen. „Winterfreuden“ (22.55 Uhr) beleuchtet die Winterhobbys der Österreicherinnen und Österreicher an einigen Orten ländlicher Idylle. „Winterzauber in den Alpen – Von Filzmoos bis Achensee“ (23.45 Uhr) widmet sich anschließend den schönen Aspekten des Winters auf dem Land und in den Bergen.

