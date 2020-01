Vortrag über „Franz-Josef-Land“ im Bezirksmuseum 22

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Donaustadt (22., Kagraner Platz 53/54, Altes Feuerwehrhaus) hält Gerhard Stadler am Sonntag, 12. Jänner, einen bildenden Vortrag über die Thematik „Franz-Josef-Land: Von der Entdeckung zum Klimawandel“. Um 14.00 Uhr fängt die Veranstaltung an. Der Zutritt ist frei. Spenden für das Museum sind willkommen. Stadler ruft seiner Zuhörerschaft den Ablauf der Nordpol-Expedition von Julius Ritter von Payer und Karl Weyprecht (1872 – 1874) in Erinnerung.

Von der Suche nach einem verkürzten nördlichen Seeweg nach Ostasien (genannt „Nordostpassage“) bis hin zur Entdeckung einer Insel-Gruppe mitsamt der Bezeichnung zu Ehren des Kaisers Franz Joseph I. reichen die Angaben. Der Referent umrahmt seine Ausführungen mit Bildmaterial. An dem Nachmittag spannt Stadler einen Wissensbogen bis in die heutige Zeit und weist auf Folgen klimatischer Entwicklungen auf das „Franz-Josef-Land“ hin. Ein Detail am Rande: Einst wurde in der Donaustadt ein Augebiet als „Franz-Josefs-Land“ bezeichnet. Auskunft: Telefon 203 21 26. E-Mails an den ehrenamtlich arbeitenden Museumsleiter, Helmut Just: bm1220@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Donaustadt:

www.bezirksmuseum.at

Franz-Josef-Land (AustriaWiki im Austria-Forum):

https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Franz-Josef-Land/

Franz-Josefs-Land 22 (Wien Geschichte Wiki):

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Franz-Josefs-Land_(22)

Veranstaltungen im 22. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse