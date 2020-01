Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 05.09.2019, 05.40 Uhr

Vorfallsort: 2., Venediger Au (Ausgang U2)

Sachverhalt: Zwei derzeit noch unbekannte Täter verließen am 05. September 2019 gemeinsam mit dem späteren Opfer (36) und einem Zeugen über den Aufzug die U2 Station in den Venediger Au-Park. Wenige Schritte nach dem Ausgang forderte einer der beiden unbekannten Männer Bargeld vom 36-Jährigen. Als der 36-Jährige widerwillig seine Umhängetasche öffnete, riss der Beschuldigte am Riemen der Tasche und schlug dem 36-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Als der 36-Jährige die Tasche los ließ, prügelten beiden Beschuldigten auf den Mann ein und flüchteten im Anschluss mit der Beute.

Der Aussendung ist ein Foto der beiden Tatverdächtigen angeschlossen. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung der Bilder. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-62220 erbeten.

