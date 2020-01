Lebensretterin erhielt hohe Auszeichnung

LR Eichtinger: Telefonische Anleitung half Ersthelfern bestmöglich

St. Pölten (OTS/NLK) - Im August des Vorjahres erlitt der damals 71-jährige Franz Joch einen Kreislaufstillstand. Die Frau des Patienten und dessen Nachbar erhielten am Notruf genau die korrekten Anweisungen, um bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Herz-Druck-Massage optimal durchführen zu können. Nach intensivmedizinischen Maßnahmen wurde Franz Joch in das dienstbereite Spezialklinikum geflogen, wo sein akuter Herzinfarkt weiterbehandelt wurde. Durch die perfekte Versorgung durch die Ersthelfer unter telefonischer Anleitung gestaltete sich die Rehabilitationszeit sehr kurz, der Mann konnte rasch wieder in sein normales Leben zurückkehren.

Landesrat Martin Eichtinger betont dazu: „Durch die telefonische Anleitung konnte ein Niederösterreicher wiederbelebt und optimal an die Rettungskräfte übergeben werden. Für diese ausgezeichnete Leistung der telefonischen Anleitung und Gesprächsführung wurde die Notrufexpertin mit einem europaweiten Preis ausgezeichnet.“

Jedes Jahr wird von der Internationalen Akademie für Notrufbearbeitung die heiß begehrte Auszeichnung zum „Disponenten des Jahres“ vergeben. Aus einer großen Anzahl an Einreichungen wurde der Notruf von Lisa Widek von den Experten als beste Leistung ausgewählt. Stolz trägt sie nun die Bezeichnung, doch die größte Auszeichnung ist das Gespräch mit dem ehemaligen Patienten Franz Joch. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin besuchte er Lisa in der Notrufleitstelle und bedankte sich bei ihr persönlich.

Nähere Informationen: Notruf NÖ Presseservice, Hotline 01/20660/25144, E-Mail presse @ notrufnoe.at, www.notrufnoe.at, www.144.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse