Internationale Mahnwache für Julian Assange

Donnerstag, 9. Jänner 2020 von 19:00 – 21:00 Uhr, Theodor-Herzl-Platz, 1010 Wien

Wien (OTS) - Der australische Journalist und WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist nach siebenjährigem Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London seit 11. April 2019 im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh inhaftiert. Er wurde über Jahre hindurch und ist jetzt noch immer psychologischer Folter ausgesetzt. Die Fortsetzung der Einzelhaft in London stellt einen klaren Verstoß gegen die Menschenrechte und gegen die UNO-Antifolterkonvention dar.

So ist der Gesundheitszustand des Journalisten äußerst kritisch, offiziellen Stellungnahmen des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen zum Thema Folter, Prof. Nils Melzer, zufolge sogar lebensbedrohend.

Am 9. Jänner 2020 von 19:00 – 21:00 Uhr findet erstmals in Wien eine Mahnwache für den Journalisten statt.

Wir folgen damit dem Beispiel der globalen Initiative Candles4Assange und den Vorbildern Australien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und anderen Ländern, wo sich wöchentlich Menschen versammeln, um auf die menschenrechtswidrige Inhaftierung und Behandlung von Julian Assange hinzuweisen.

Wir unterstützen die Forderung des UN-Sonderberichterstatters Prof. Nils Melzer zur sofortigen Freilassung des Journalisten Julian Assange.

Mahnwache für Julian Assange



Der australische Journalist und WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist

nach siebenjährigem Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London

seit 11. April 2019 im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh

inhaftiert. Er wurde über Jahre hindurch und ist jetzt noch immer

psychologischer Folter ausgesetzt. Die Fortsetzung der Einzelhaft in

London stellt einen klaren Verstoß gegen die Menschenrechte und

gegen die UNO-Antifolterkonvention dar.



Datum: 9.1.2020, 19:00 - 21:00 Uhr



Ort:

Theodor-Herzl-Platz, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Journalisten Club

Prof. Fred Turnheim

Präsident

+43 1 98 28 555-0

office @ oejc.at

www.oejc.at