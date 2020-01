LKW 4.0: NÖ Förderung für Treibstoffsparen von LKW und Bussen

Bohuslav/Färber-Venz: Einbau von Telematik-Modulen nutzt ökologisch und ökonomisch

St. Pölten (OTS) - Das Land Niederösterreich fördert unter dem Titel „LKW 4.0 – Effizienzsteigerung“ den Einbau von Telematik-Modulen, insbesondere zum Monitoring des Treibstoffverbrauchs, in Busse und LKW. Die Höhe der Förderung beträgt 50 Prozent der Investitionskosten, pro Unternehmen bzw. Unternehmensgruppe werden maximal 2.000 Euro ausgeschüttet. Ziel ist, damit den Treibstoffverbrauch von LKW und Bussen zu optimieren und zu reduzieren.

„Mit dem Fördercall ‚LKW 4.0‘ unterstützt das Land Niederösterreich Transport-Unternehmen, die in digitale Steuergeräte zur besseren Überprüfung ihres Kraftstoffverbrauchs investieren wollen. Durch das laufende Monitoring sollen Einsparpotenziale erkannt und in Folge effizienzsteigernde Maßnahmen getroffen werden. Die Digitalisierung unterstützt bei diesem Projekt die Unternehmen in ihrem ökologischen Bestreben“, so Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav.

200.000 Euro stehen zur Verfügung

Für Beate Färber-Venz, die Obfrau der Sparte „Transport und Verkehr“ der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), wird mit der Förderung des Landes „ein klares Zeichen für das hohe Interesse der Transportunternehmen, ökologisch zu arbeiten, gesetzt. Zugleich schafft ein effizienterer Treibstoffverbrauch durch geringere Kosten den Unternehmen auch ökonomische Vorteile. Der Einbau von Telematik-Modulen ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Digitalisierung zugleich wirtschaftlich wie auch für die Umwelt Verbesserungen bringen kann.“

Der Fördercall „LKW 4.0 – Effizienzsteigerung“ gilt seit 1. Jänner 2020. Die Investitionen für den Einbau von Telematik-Modulen müssen zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2020 getätigt worden sein bzw. getätigt werden und mindestens 1.000 Euro betragen. Die Abwicklung der Förder-Anträge erfolgt nach der Reihenfolge des Einlangens beim Wirtschaftsförderungsportal des Landes NÖ. Insgesamt stehen 200.000 Euro für den Fördercall zur Verfügung.

