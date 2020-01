27. Benefizquadrille: Tanzen für das Wiener Hilfswerk bei Thomas Schäfer-Elmayer

Wien (OTS) - Am Montag, 6. Jänner 2020 luden die Tanzschule Elmayer und das Annemarie-Imhof-Komitee unter dem Motto „Alles Tour de Main“ zur 27. Benefizquadrille für das Wiener Hilfswerk ein. Bei der traditionellen Veranstaltung bereiten Thomas Schäfer-Elmayer und sein Team Ballbesucherinnen und -besucher ebenso professionell wie unterhaltsam auf die kommende Ballsaison vor. Die Gäste, darunter das musikalische „Wunderkind“ Alma Deutscher, Martina und Werner Fasslabend, Paul Halwax und Maddalena del Gobbo sowie Marika Lichter, konnten in vergnügter Atmosphäre und interessanter Gesellschaft die Fledermaus-Quadrille erlernen oder auffrischen. Für viele ist die Veranstaltung bereits ein jährlicher Fixpunkt im Kalender. Der Reinerlös des Abends geht an den Aktionsraum des Wiener Hilfswerks, eine Freizeiteinrichtung für Jugendliche mit und ohne Behinderung.

„Bei der Benefizquadrille gönnt man sich selbst etwas zweifach Gutes, weil dies wohl eine der amüsantesten Gelegenheiten ist, um junge Menschen zu unterstützen“, so Thomas Schäfer-Elmayer. Unter den zahlreichen Gästen des Abends wurden auch begehrte Karten für den Philharmonikerball, den Jägerball und das 100. Elmayer-Kränzchen verlost.

„Unser großer Dank gilt Thomas Schäfer-Elmayer und den Mitgliedern des Annemarie-Imhof-Komitees. Durch ihre großzügige Unterstützung können wir auch unseren Jugendlichen im Aktionsraum die Möglichkeit zum Tanzen in der Teenie Disco und viele weitere Aktivitäten bieten“, freut sich Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks, über das Ergebnis des Abends.

Annemarie-Imhof-Komitee

Das Annemarie-Imhof-Komitee unter dem Vorsitz von Mag. Barbara Feldmann unterstützt bereits seit mehr als 30 Jahren durch karitative Aktivitäten soziale Projekte des Wiener Hilfswerks. Viele der Veranstaltungen des Komitees haben bereits Tradition, so etwa der Festabend, das Bridgeturnier, die Elmayer-Quadrille und die Benefiz-Weihnachtsmärkte. Weitere Informationen: www.imhofkomitee.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung sowie in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

Aktionsraum des Wiener Hilfswerks

Der Aktionsraum des Wiener Hilfswerks ist eine Einrichtung für Jugendliche mit und ohne Behinderung. Junge Menschen von 12 bis 18 Jahren haben hier die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen. In den barrierefreien Räumlichkeiten des Aktionsraums gibt es für Jugendliche mit Behinderung ein abwechslungsreiches Programm.

