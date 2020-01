An exponierten Stellen Reifglättebildung

Kältepol des Landes ist Lilienfeld mit -12 Grad

St. Pölten (OTS/NLK) - Am heutigen Dienstag präsentieren sich die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L im gesamten Landesgebiet überwiegend trocken bis salznass. An exponierten Stellen im Wald-, Most- und Industrieviertel kommt es zu Reifglättebildung. In höheren Lagen ab etwa 600 Metern muss abschnittsweise mit Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die erforderlichen Streueinsätze sind im Gange.

Zudem kommt es im Raum Amstetten, Blindenmarkt, Ravelsbach und Raabs an der Thaya abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern. Die Temperaturen bewegten sich heute in der Früh zwischen -12 Grad in Lilienfeld und +5 Grad in Neunkirchen. Kettenpflicht für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen gibt es auf der B 21 über den Ochsattel.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

