CleverTap präsentiert die Videoserie "Inspiring Women"

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - CleverTap, eine führende Plattform für Kunden-Lifecycle und Nutzerbindung mit künstlicher Intelligenz, feiert den Erfolg von Frauen, die in der Technologie führend sind, mit "Inspiring Women," einer neuen interviewbasierten Videokampagne. Die Serie läuft bis zum Internationalen Frauentag am 8. März 2020 und berichtet von den Geschichten, Reisen, Rückschlägen und Erfahrungen von dreizehn der heutigen Führungspersönlichkeiten im Marketing und stellt ihre Leistungen vor, um andere aufstrebende Frauen zu ermutigen und zu inspirieren. Das erste Interview der Serie mit Heather Redling, Marketingleiterin im LEGOLAND Dubai, ist ab heute auf der CleverTap Website verfügbar.

In den letzten Jahren wurden Fortschritte in Bezug auf die Stärkung der Rolle der Frau gemacht, aber es gibt diesbezüglich noch viel zu tun. Der Internationale Frauentag wird jährlich am 8. März begangen mit dem Ziel, das Bewusstsein für die Gleichstellung zu schärfen, eine Gelegenheit zu bieten, über die Gleichstellung der Geschlechter nachzudenken und sich gleichzeitig für die Frauen auf der ganzen Welt einzusetzen. "Inspiring Women", präsentiert von CleverTap, zielt darauf ab, die Position von Frauen im Bereich Technologie durch eindrucksvolle Videos zu stärken, die wöchentlich im Vorfeld des Internationalen Frauentag zu sehen sind.

"Laut einem aktuellen Bericht von PwC sind nur fünf Prozent der Frauen im Technologiebereich in Führungspositionen repräsentiert", sagt Almitra Karnik, Marketingleiterin von CleverTap. "Die Technologieindustrie kann mehr tun, um Frauen in Führungspositionen zu unterstützen, zu ermutigen und zu motivieren. 'Inspiring Women' ist ein kleiner Schritt, um die weiblichen Führungskräfte von heute zu feiern und gleichzeitig weibliche Führungskräfte von morgen zu inspirieren".

Die CleverTap-Reihe "Inspiring Women" steht im Einklang mit der IWD-Initiative 2020 - "an equal world is an enabled world" - und konzentriert sich auf den Aufbau einer geschlechtergerechten Welt, indem die Errungenschaften von Frauen gefeiert, das Bewusstsein gegen Vorurteile geschärft und mit Gleichberechtigung gehandelt wird. Die Videoserie enthält Interviews von Visionärinnen, die im Bereich Marketing führend sind, einschließlich ihrer Reisen, Karrierewege und Einblicke in die aktuelle Situation der Branche:

- Heather Redling, Head of Marketing, LEGOLAND Dubai

- Olga Andrienko, Head of Global Marketing, SEMrush

- Puna Virji, Senior Manager Global Engagement, Microsoft

- Meera Iyer, Chief Marketing Officer, Medlife.com

- K Sudha, Vice President - Client Leader, MindShare

- Mohita Nagpal, Vice President of Marketing, Hiver - Namrata Balwani, Speaker, Marketing, Digital, Customer Experience Head, Digital Transformation Lead, Startup Mentor, Visiting Faculty



- Claire Drumond, Content Strategist Lead, Atlassian

- Kriti, Founder and CEO, DUbeat

- Amy Bishop, Owner and Digital Marketing Consultant, Cultivative

- Shafika Houcine, Senior Director of Marketing and Digital, OSN

- Almitra Karnik, Head of Marketing, CleverTap

- Benu Aggarwal, President and Founder, Milestone, Inc.

Wöchentlich werden neue Interviews auf der CleverTap-Website unter clevertap.com/inspiringwomen veröffentlicht, wo Zuschauer Kommentare

abgeben und Fragen stellen können.



Informationen zu CleverTap



CleverTap ist die führende Plattform für Engagement und Bindung von Kunden, mit der Marken den Nutzer-Lifetime-Wert maximieren können. Mehr als 8.000 Verbrauchermarken weltweit - darunter Vodafone, Star, Sony, Discovery, Fandango LATAM, Carousell und Gojek - setzen auf CleverTap, um Engagement und Bindung von Kunden zu verbessern und damit die langfristigen Umsätze zu steigern. CleverTap wird von führenden Risikokapitalfirmen unterstützt, darunter Sequoia India, Tiger Global Management, Accel und Recruit Holdings, und ist in Niederlassungen in San Francisco, Seattle, London, Singapur und Mumbai tätig. Weitere Informationen erhalten Sie unter clevertap.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

