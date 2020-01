Spenderprogramm von Gift of Life mit 12. aufeinanderfolgendem Jahr der Führung bei Organspenden in den USA

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Das Spenderprogramm "Gift of Life" ist im 12. aufeinanderfolgenden Jahr führende Organisation für Organsammlung (Organ Procurement Organization - OPO), und koordiniert unter allen 58 US-OPOs die meisten lebensrettenden Organe.

Region bricht erneut zwei US-Rekorde und zeigt außerordentliche Großzügigkeit und klinische Führungsposition: Größte Zahl der Organspender und lebensrettenden Transplantate

Gift of Life hat 2019 erneut zwei Landesrekorde gebrochen: Die höchste Zahl jährlicher Organspender und Transplantate, die eine US-OPO je verzeichnete. Gift of Life war landesweit führend in den Kategorien:

Höchstzahl der Organspender : Es wurden lebensrettende Spenden von 664 Organspender koordiniert.

: Es wurden lebensrettende Spenden von 664 Organspender koordiniert. Höchstzahl transplantierter Organe: Die Spenden führten zu 1.865 transplantierten Organen.

Gift of Lifes Rate jährlicher Spenden gehören mit 59 Organspendern pro Million Einwohner und die Rate jährlicher Transplantationen mit 167 Transplantationen pro Million Einwohner zu den höchsten der Welt.

"Unser engagiertes Team arbeitet jedes Jahr rund um die Uhr, um alles zu tun, das Leben von mehr als 5.000 Frauen, Männern und Kindern unserer Region zu retten, die auf ein lebensrettendes Organ warten", sagte Howard M. Nathan, Präsident und CEO von Gift of Life. "Sie werden von der großzügigsten Gemeinschaft des Landes unterstützt sowie den führenden Kliniken und Transplantionszentren des Landes. Gemeinsam haben wir ein internationales Modell der Pflege mit Empathie, klinischer Exzellenz und Community-Partnerschaft geschaffen." Hören Sie, wie die selbstlose Entscheidung von Markita Lewis zur Spende der Organe ihres Sohnes das Leben von drei Kindern rettete: https://www.donors1.org/it-too k-a-simple-yes-to-save-their-lives/

2019 konnte Gift of Life zudem lebenswichtige Gewebe von 2.677 Spendern erhalten, darunter 1.305 Muskel-Skelett-Spender und 2.234 Kornea-Spender. Diese Spenden können mehr als 100.000 Menschen zugute kommen: Knochenspenden für orthopädische Zwecke und Sportverletzungen, Hauptspenden für Brandverletzungen und plastische Chirurgie, Spenden von Herzklappen zur Behebung lebensbedrohlicher Defekte und Korneas für das Augenlicht. In diesem Video spricht Carrie Dailey darüber, wie eine Gewebespende ihr ermöglichte, ihre Arme wieder zu nutzen und ihren Traum umzusetzen, Krankenschwester zu werden: https://www.don ors1.org/carries-story-a-girl-her-guitar-and-a-promise/

Führend in der gemeinschaftlichen Arbeit

Gift of Life arbeitet mit 128 Krankenhäusern der Akutpflege und 15 Transplantationszentren seiner Region zusammen.

"Mitarbeiter von Gift of Life und Teams der Intensivpflege aus Krankenhäusern haben das gemeinsame Ziel, Leben zu retten und einfühlsame Pflege bereitzustellen, und arbeiten rund um die Uhr daran, dass Familien durch Spende von Organen und Geweben die Gelegenheit erhalten, Leben zu retten und zu heilen", sagte Richard D. Hasz, Vice President des Bereichs Clinical Services bei Gift of Life. "Diese außerordentlichen Partnerschaften engagierter Fachleute erzeugen eine starke Kultur der Spende in unserer gesamten Region." Gift of Life vergibt jährlich seinen Gift of Life Award an Krankenhäuser, welche die Organspende fördern. Hören Sie die Gedanken der Preisträger dieses Jahres über die Betreuung von Familien und ihre Partnerschaft mit Gift of Life: https://www.donors1.org/gift-of-life-honors-local-hospital-for-outstanding-organ-donation-rates/

Ca. 113.000 Menschen in den USA warten auf ein lebensrettendes Organ und täglich sterben 20 Menschen auf der Warteliste. In der Region von Gift of Life, welche die östliche Hälfte von Pennsylvania, den Süden New Jerseys und Delaware umfasst, warten derzeit mehr als 5.000 Frauen, Männer und Kinder auf ein lebensrettendes Transplantat. Der Prozentsatz von Personen, die im Verzeichnis der Führerscheine ihrer Staaten als Organspender eingetragen sind, beträgt: 49,4 % in Pennsylvania, 36 % in New Jersey und 52 % in Delaware.

"Wir fühlen uns geehrt, der Gemeinschaft zu denen, welche landesweit die großzügigste Spendenregion ist", sagte Jan L. Weinstock, Vice President für Administration und Generalsyndikus von Gift of Life. "Aber der Bedarf für mehr Kommunikation und Fürsprache bezüglich des Mangels an Organen zur Transplantation verbleibt ein drängendes Problem der Volksgesundheit. Wir möchten alle darum bitten, sich als Spender einzutragen und unsere Ziele zu unterstützen. Unsere Vision lautet, dass eines Tages niemand mehr stirbt, während er oder sie auf ein Spenderorgan wartet."

Die Registrierung unter donors1.org. dauert nur 30 Sekunden.

Führend im Community-Support

Philadelphia ist eine führende Region der Gesundheitsversorgung und damit ein Ziel für Transplantationspatienten. Das Gift of Life Family House stellt erschwingliche Unterbringung, Verpflegung und unterstützende Dienstleistungen für solche Patienten und deren Familien bereit. Im Jahr 2019 haben die Mitarbeiter und Freiwilligen des Gift of Life Family House für 16.840 Gäste 9.401 Übernachtungen, 33.680 Mahlzeiten und 1.164 Fahrten von und zu Krankenhäusern bereitgestellt. Seit der Eröffnung im Juli 2011 hat das Family House mit gesellschaftlicher Unterstützung 66.326 Übernachtungen für 121.682 Gäste bereitgestellt, mehr als 243.364 Mahlzeiten serviert und subventionierte Pflege im Wert von über 9,3 Millionen USD für Familien bereitgestellt. 2019 betrug die Belegungsquote des Family House 86 %, bei 121 Nächten mit voller Auslastung. Dank großzügiger gesellschaftlicher Unterstützung konnten zwei neue Zimmer hinzugefügt werden. Wenn Sie das Gift of Life Family House und Familien von Transplantatempfängern unterstützen möchten, besuchen Sie bitte: https://support.giftoflifefamilyhouse.org/give/196189/#!/donation/checkout

Die größte jährliche Zusammenkunft und Spendenaktion von Gift of Life ist der Donor Dash, der am 19. April dieses Jahres im Philadelphia Museum of Art seinen 25. Jahrestag begeht. Der Donor Dash findet jährlich während des National Donate Life Month statt und begeht die lebensrettende Funktion der Übertragung von Geweben und Organen. Seit dem ersten Donor Dash im Jahr 1996 wurden eine Viertelmillion Teilnehmer verzeichnet und seine lebensrettende Botschaft hat via Medien und Gemeinschaft Millionen Menschen erreicht. Allein in den letzten 5 Jahren hat der Donor Dash 3 Millionen USD zur Unterstützung der Übertragung von Geweben und Organen erzielt. Sehen Sie Höhepunkte des Donor Dash und erfahren Sie mehr über die Wichtigkeit dieser herausragenden Veranstaltung: https://ww w.donors1.org/get-involved/signature-events/donor-dash/

In jedem zweiten Jahr hat Gift of Life das größte Reiseteam im Rahmen der Donate Life Transplant Games of America, einer Bühne für den Erfolg der Spende und Transplantation von Organen. Die teilnehmenden Sportler sind Spender und Empfänger von Organen und Geweben. Gift of Life hat diese außergewöhnliche Veranstaltung seit ihrer Einführung im Jahr 1982 unterstützt. Das Team Philadelphia wird im Juli 2020 erneut an den Transplant Games teilnehmen, die in den Meadowlands in New Jersey stattfinden. Sehen Sie Höhepunkte der siegreichen Leistungen von Team Philadelphia auf den Donate Life Transplant Games of America des Jahres 2018: https://www.donors1.org/get-involved/signature-events/team-philly-transplant-games/

Führend bei Innovation und Information

Gift of Life genießt international Anerkennung für seine Führungsrolle und die wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet Organ- und Gewebespenden. Das Gift of Life Institute ist weltweit führend bei der Schulung für Organ- und Gewebespenden und hat seit seiner Gründung 2004 nahezu 10.500 Fachkräfte aus 39 Ländern weitergebildet, unter anderem aus Australien, Brasilien, Kanada, China, Indien, Iran, Japan, Mexiko, den Philippinen und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Institut hat darüber hinaus mehr als 400 Workshops mit 58 OPOs und mehreren Gewebebanken ermöglicht.

Die Transplant Pregnancy Registry International (TPR) des Instituts erforscht die Elternschaft nach einer Transplantation und die Auswirkung von Medikamenten auf Fruchtbarkeit und Schwangerschaften. Seit 1991 konnte die TPR mehr als 4.800 Schwangerschaften nach einer Transplantation aufzeichnen, wobei die Informationen auch mit zahlreichen Transplantatempfängern und ihren Medizinteams ausgetauscht wurden, um Entscheidungen zur Familienplanung zu erleichtern. Die TPR ist die bisher einzige Registrierungsstelle dieser Art weltweit. Die Mitarbeiter der Registrierungsstelle haben ihre Erkenntnisse in über 70 von Fachkollegen geprüften Publikationen und bei 520 akademischen Foren auf der ganzen Welt vorgestellt.

Gift of Life Spenderprogramm

Das Gift of Life Spenderprogramm ist die gemeinnützige, staatlich anerkannte Beschaffungsorganisation für Organe und arbeitet mit 128 Krankenhäusern der Akutpflege und 15 Transplantationszentren zusammen, um 11,2 Millionen Menschen in der Osthälfte Pennsylvanias, im südlichen New Jersey und in Delaware zu unterstützen. Dank gesellschaftlicher Unterstützung hat Gift of Life in den letzten 12 Jahren die meisten lebensrettenden Organe zur Transplantation in den USA koordiniert. Die jährliche Spendenquote der Organisation zählt zu den höchsten der Welt. Seit 1974 hat Gift of Life mehr als 50.000 lebensrettende Organe für eine Transplantation und ca. 1,5 Millionen Gewebetransplantationen vermittelt, die durch die Großzügigkeit von Spendern und deren Familien zustande kamen. Ein Organspender kann das Leben von bis zu 8 Menschen retten und ein Gewebespender kann das Leben von über 75 Menschen verbessern. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung finden Sie unter visit donors1.org.

