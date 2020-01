Bei 6 aus 45 wartet ein Jackpot mit rund 1,5 Millionen

Oberösterreicher holt sich Solojoker mit 485.000 Euro

Wien (OTS) - Nach dem fetten Sechsergewinn von 5,1 Millionen Euro für einen Wiener Spielteilnehmer, der gleichzeitig auch der 1.000 Lotto Sechsergewinn war, tippte am vergangenen Sonntag niemand die sechs Richtigen. 3, 5, 12, 27, 36 und 44 – diese Zahlen anzukreuzen, wäre die Aufgabe für die Lotto Fans gewesen. Da dies niemandem gelang, bleiben 784.000 Euro im Topf. Wenn am Mittwoch die Kugeln in den Ziehungstrichter fallen, warten daher rund 1,5 Millionen auf den oder die Sechsergewinner.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 15 gab es am Sonntag drei Gewinner. Zwei Wiener und ein Niederösterreich, alle drei hatten ihr Glück mit Normalscheinen versucht und ihre Glückszahlen selbst angekreuzt, holen sich jeweils rund 36.000 Euro. Einem der Wiener und dem Niederösterreicher fehlte die Zahl 5 zum Sechser, der zweite Wiener wäre gut beraten gewesen, die Zahl 12 auch anzukreuzen.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag einen Solosechser. Er tippte den LottoPlus Sechser mit 8, 15, 16, 26, 32 und 39 mit einem Quicktipp. Genau richtig, es wandern rund 239.000 Euro für sein Gewinnkonto. In der nächsten Runde werden für den LottoPlus Sechser rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es einen einzigen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl 439973. Diese Zahlenkombination ist für einen Oberösterreich auf seinem Lotto Normalschein mehr als 485.000 Euro wert.

TopTipp

Bei TopTipp schließlich freuen sich zwei win2day Spielteilnehmer über je 3.500 Euro, denn beide setzten auf vier Zahlen, und alle vier waren unter den sechs gezogenen Lotto Zahlen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. Jänner 2020

JP Sechser im Topf bleiben EUR 784.450,00 - 1,5 Mio warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 35.953,90 118 Fünfer zu je EUR 997,10 304 Vierer+ZZ zu je EUR 116,10 4.891 Vierer zu je EUR 40,00 6.852 Dreier+ZZ zu je EUR 12,80 76.648 Dreier zu je EUR 4,60 194.453 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 03 05 12 27 36 44 Zusatzzahl: 15

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. Jänner 2020

1 Sechser zu EUR 238.670,50 47 Fünfer zu je EUR 1.189,40 2.576 Vierer zu je EUR 19,30 41.876 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 08 15 16 26 32 39

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. Jänner 2020

1 Joker zu EUR 485.053,40 9 mal EUR 8.800,00 127 mal EUR 880,00 1.285 mal EUR 88,00 13.678 mal EUR 8,00 131.975 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 3 9 9 7 3

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien



Gerlinde Wohlauf

0664 38 00 292



www.lotterien.at

www.win2day.at