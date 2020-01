Fundraising Verband Austria begrüßt Regierungsprogramm zum Thema Spenden und Freiwilligenarbeit

Förderung der Freiwilligenarbeit, Spendenbegünstigung für Bildung und ein Bekenntnis zu gemeinnützigem Stiften im Programm der neuen Bundesregierung verankert.

Wien (OTS) - Wien, 4.1.2020. Gemeinnützigkeit hat in Österreich einen hohen Stellenwert. 250.000 Beschäftigte sowie rund 2,3 Millionen Freiwillige engagieren sich hierzulande in Vereinen und Organisationen. Das Regierungsprogramm 2020-2024 enthält zahlreiche Vorhaben, die mehr Wertschätzung für gemeinnütziges Engagement und eine Stärkung des Ehrenamts mit sich bringen. Der Fundraising Verband Austria, Dachverband der Spendenorganisationen, zeigt sich erfreut, dass der Ausbau von Freiwilligen-Beratungszentren und die umfassende Anerkennung von Freiwilligen-Leistungen unter der neuen Bundesregierung erfolgen sollen.



„Ohne Freiwillige können der gesellschaftliche Zusammenhalt und Herausforderungen wie Katastrophenhilfe und Pflege nicht bewältigt werden.“ , betont Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands. „Dass sich die Koalitionspartner in diesem Bereich erstmals in der 2. Republik auf ein umfangreiches Maßnahmenbündel geeinigt haben, ist ein bedeutender Zukunftsschritt für den gemeinnützigen Sektor in Österreich.“

Mit 700 Mio. Euro spendeten die Österreicher 2019 so viel wie nie zuvor. Die Spendenabsetzbarkeit hat die Entwicklung des Spendens in den letzten zehn Jahren entscheidend vorangetrieben. Umso wichtiger ist es, die Lücken bei den spendenbegünstigten Zwecken zu schließen. Wichtige Spendenbereiche wie Bildung und Tierschutz sind bis heute ausgeschlossen. Laut Regierungsprogramm soll die Lücke bei Bildungsvereinen geschlossen werden. „Wehrmutstropfen ist allerdings, dass der Tierschutz – nach aktuellen Umfragen erstmals wichtigster Spendenzweck der Österreicher – weiter von der Absetzbarkeit ausgeschlossen bleiben soll.“ , so Lutschinger. „Der Fundraising Verband hofft, dass der Bereich Tierschutz im Zuge der Umsetzung des Regierungsprogrammes doch noch Berücksichtigung findet.“



Österreichs Dachverband der Spendenorganisationen hofft nun auf eine rasche Umsetzung der Maßnahmen noch in der ersten Hälfte der Legislaturperiode. „Erst wenn die Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit, die unbefristete Begünstigung gemeinnütziger Stiftungen, die Bürokratieentlastung für den gemeinnützigen Sektor und die Förderung des Freiwilligenwesen umgesetzt sind, kann das Gemeinwohl in Österreich weiter wachsen.“, so Günther Lutschinger.

