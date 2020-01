Grüne Wirtschaft: Grüner Bundeskongress bereitet Weg für nachhaltige Wirtschaft

Starke Maßnahmenpakete für Kreislaufwirtschaft, Social Business, EPU und KMU, Abschied von fossiler Wirtschaft im Regierungsprogramm

Wien (OTS) -



Klimaschutz und Wirtschaft gemeinsam organisieren

Die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth, begrüßt den zustimmenden Beschluss des Grünen Bundeskongresses zum Regierungsprogramm. „Statt Konzernpolitik und dem Festhalten an der fossilen Wirtschaft der vergangenen Jahre ist es gelungen im Regierungsprogramm der kommenden grün-türkisen Bundesregierung die Weichen in eine gemeinwohlorientierte, ökologische Zukunft der Wirtschaft zu stellen. Die Vorhaben im Klimaschutzkapitel unterstützen massiv die Vorhaben derjenigen Unternehmen, die schon heute auf Ökotechnologien, Regionalwirtschaft und Kreislaufwirtschaft setzen und werden sicherlich zu einer Ausweitung dieser Wirtschaftsbereiche führen. Gerade in diesen Zukunftsbranchen sind die Chancen durch erfolgreiches Wirtschaften Wohlstand zu sichern besonders groß.“

Start-ups, Social Business und Unternehmerinnen bekommen Rückenwind

Auch für Start-ups und das stark wachsende Social Business sind wesentliche Bausteine ins Regierungsprogramm aufgenommen worden: Erleichterungen in der Startphase, mehr Möglichkeiten zur Unternehmensfinanzierung und Verbesserungen bei MitarbeiterInnenbeteiligung sind wichtige Elemente zur Absicherung dieser Unternehmen. Besonders erfreut zeigt sich Sabine Jungwirth über die Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmerinnen: „Bisher wurden die spezifischen Bedürfnisse von selbständigen Frauen vollkommen ignoriert. Dass es nun endlich ein Bekenntnis dazu gibt, dass Unternehmerinnen vor allem in der Gründungssituation auf sie zugeschnittenen Förderprogramme brauchen, ist sehr erfreulich.“

Entlastung von EPU und KMU

In Österreich werden 60% der Unternehmen als Ein-Personen-Unternehmen geführt. EPU und KMU stellen gemeinsam über 99% der gewerblichen Wirtschaft dar. Die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Situation sind aus Sicht der Grünen Wirtschaft äußerst erfreulich. „Steuerliche Entlastungen und Vereinfachungen, Erleichterungen bei beruflicher Weiterbildung und Verbesserungen der sozialen Absicherung sind gerade für Kleinstunternehmen wichtige Anliegen Die Grüne Wirtschaft engagiert sich seit Jahren für diese Themen. Jetzt macht sich die Arbeit bezahlt!“, so Jungwirth abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Jungwirth

Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft

Blümelgasse 1

1060 Wien

0676 3603020