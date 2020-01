Andreas Schieder gratuliert Zoran Milanović zum Wahlsieg

Das moderne und proeuropäische Kroatien hat gewonnen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder gratuliert Zoran Milanović zum Wahlsieg bei der gestrigen Stichwahl um das kroatische Präsidentenamt: „Das ist ein gutes Signal am Beginn des kroatischen EU-Ratsvorsitzes. Mit Zoran Milanović gewinnt eine starke Stimme für Stabilität und sozialen Ausgleich. Er hat das Land als Premierminister in die EU geführt und wird Kroatien als Staatsoberhaupt ebenso proeuropäisch positionieren. Es ist eine Absage der KroatInnen an die extreme Rechte und ein Auftrag, die immer krasseren sozialen Unterschiede endlich zu beheben. Zoran Milanović ist der Präsident, den Kroatien jetzt braucht, um diese Probleme auf die Agenda zu setzen." (Schluss) up



