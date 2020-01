ORF SPORT + mit der Eishockey Champions League

Auch die Handball-Pressekonferenz vor der Europameisterschaft ist am 7. Jänner live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 7. Jänner 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Handball-Pressekonferenz vor der Europameisterschaft um 11.00 Uhr und vom Eishockey-Champions-League-Semifnale Frölunda Indians – Lulea Hockey um 17.50 Uhr sowie die Höhepunkte von der Vierschanzentournee in Bischofshofen um 20.15 Uhr und vom Grand Slam in den Standardtänzen Schanghai 2019 um 22.00 Uhr.

Bei der Handball-Pressekonferenz vor der Europameisterschaft am 7. Jänner in Wien sind Teamchef Aleš Pajovič, Kokapitän Alexander Hermann, Fabian Posch, Sebastian Frimmel, ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser und Vertreter des ÖHB-Direktoriums mit dabei. Reporter ist Johannes Hahn.

Im Semfinale der Eishockey Champions League kommt es am 7. Jänner zum schwedischen Duell zwischen Frölunda Indians und Lulea Hockey. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

