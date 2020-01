Erfolgreiche Sternsingeraktion geht zu Ende

In ganz Österreich kehren Sternsinger/innen mit prall gefüllten Kassen zurück und sagen: Dankeschön Österreich!

Auch wenn die Regentschaft von Caspar, Melchior und Balthasar mit dem Dreikönigstag offiziell endet. Die Sternsingerbotschaft bleibt das ganze Jahr über aktuell: Zeigt Solidarität mit den Ärmsten! Es ist leider Realität, dass Millionen Menschen in den Armutsgebieten unserer Welt bittere Not leiden. Die Sternsingerinnen und Sternsinger der Katholischen Jungschar sagen dem Teufelskreis von Armut und Ausbeutung den Kampf an. Jakob Haijes, Vorsitzender der Katholischen Jungschar

Jeder Spenden-Euro wird in den Armutsregionen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas dringend gebraucht. Im Namen von einer Million Menschen, denen die Sternsingerspenden zu Gute kommen, ziehen wir dankbar die Krone vor unseren Spenderinnen und Spendern und natürlich vor all jenen, die unermüdlich beim Sternsingen dabei waren - sei es als König/in, als Begleitperson oder Organisator/in! Jakob Haijes, Vorsitzender der Katholischen Jungschar

Wien (OTS) -

Sternsingerbotschaft bleibt das ganze Jahr über aktuell: Zeigt Solidarität mit den Ärmsten!

Auch wenn die Regentschaft von Caspar, Melchior und Balthasar mit dem Dreikönigstag offiziell endet. Die Sternsingerbotschaft bleibt das ganze Jahr über aktuell: Zeigt Solidarität mit den Ärmsten! Es ist leider Realität, dass Millionen Menschen in den Armutsgebieten unserer Welt bittere Not leiden. Die Sternsingerinnen und Sternsinger der Katholischen Jungschar sagen dem Teufelskreis von Armut und Ausbeutung den Kampf an. fasst Jakob Haijes, Vorsitzender der Katholischen Jungschar die Hilfe unter gutem Stern zusammen. Jeder Spenden-Euro wird in den Armutsregionen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas dringend gebraucht. Im Namen von einer Million Menschen, denen die Sternsingerspenden zu Gute kommen, ziehen wir dankbar die Krone vor unseren Spenderinnen und Spendern und natürlich vor all jenen, die unermüdlich beim Sternsingen dabei waren - sei es als König/in, als Begleitperson oder Organisator/in!

Sternsingen: 2,5 Millionen Stunden geballtes Ehrenamt

Damit Sternsingerinnen und Sternsinger an jeder Haustür klingeln können, bedarf es in den österreichischen Pfarren eines logistischen Kraftaktes und einer unglaublichen Teamleistung: Gemeinsam haben die 85.000 Sternsinger/innen auf ihrer „Wir setzen Zeichen“-Tour geschätzte 10 Mal den Erdball umrundet. Etwa 1,7 Millionen Stunden werden von den Kindern für die gute Sache aufgewendet. Dazu kommen noch 600.000 Stunden der 30.000 Jugendlichen und Erwachsenen, die Caspar, Melchior & Balthasar tatkräftig unterstützen. Bei der großen Summe von fast 3.000 österreichischen Pfarren, die mitgemacht haben, ist klar: Es dauert seine Zeit, bis das Endergebnis der Sternsingeraktion 2020 feststeht. Ende März ist es dann aber soweit.

Online bleiben die Sternsingerkassen das ganze Jahr geöffnet

Wer die Sternsinger heuer versäumt hat oder noch etwas drauflegen möchte, kann dies online auf www.sternsingen.at tun. Denn: Jeder Cent wird in den Armutsregionen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas dringender denn je gebraucht.

Termine:

Sternsingerempfang am Mittwoch, 8. Januar 2020, 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr Empfang im "Salon présidentiel" im Europäische Parlament in Brüssel mit Vizepräsident Rainer Wieland. Danach Besuch der Sternsinger/innen in den Abgeordnetenbüros

Infos und Fotos zur Sternsingeraktion 2020 finden Sie unter www.sternsingen.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Kreczy, Tel. 01/481 09 91-19, 0676/88 011 - 1087,

E-Mail: silvia.kreczy @ dka.at

Georg Bauer, Tel. 01/481 09 91-42, 0676/88 011 - 1073,

E-Mail: georg.bauer @ dka.at

Christian Herret, Tel. 01/481 09 91-41, 0676/88 011 - 1071,

E-Mail: christian.herret @ dka.at