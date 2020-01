Korosec ad KH Nord: Fehlerhafte Personalberechnungen führen auch im neuen Jahr zu massiven Problemen

Sperre der Kinderstation ist weiteres Beispiel für das Versagen des KAV-Managements - Wiener Patientinnen und Patienten müssen endlich wieder im Mittelpunkt stehen

Wien (OTS) - Die Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei Wien, Ingrid Korosec, zeigt sich fassungslos betreffend die medial kolportierte Sperre der Kinderstation im Wiener KH Nord: "Die Sperre der Kinderstation ist für die Wiener Bevölkerung unzumutbar. Dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren wohlverdienten Urlaub konsumieren, ist natürlich völlig klar. Es ist aber die Aufgabe des Managements und der Politik für genügend Personal und einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Dieses Ziel wurde und wird beim KH Nord allerdings nicht erreicht."



Wieso die Sperre ausgerechnet nach Ende der Weihnachtsferien und somit zu Schulbeginn durchgeführt wird, ist ebenfalls zu hinterfragen. "Dass die Personalberechnung im KH Nord fehlerhaft ist, kritisieren wir bereits seit langem und es braucht hier eine korrekte und transparente Aufstellung. Auch die versprochenen Planstellen müssen so schnell wie möglich umgesetzt werden. Nur so können diese unzumutbaren Zustände beendet werden und die Wiener Patientinnen und Patienten endlich wieder im Mittelpunkt stehen", so Korosec abschließend.

