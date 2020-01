ORF-2-Programmänderungen zur Regierungsangelobung am 7. Jänner

Verlängerte „ZIBs“, zwei „ZIB Spezial“-Ausgaben um 10.40 und 20.15 Uhr und „Runder Tisch“

Wien (OTS) - Anlässlich der geplanten Regierungsangelobung ändert ORF 2 am Dienstag, dem 7. Jänner 2020, sein Programm: Neben verlängerten „ZIBs“ um 7.00, 8.00 und 9.00 Uhr steht ab 10.40 Uhr eine 75-minütige „ZIB Spezial“ mit Tobias Pötzelsberger auf dem Programm, um 13.00 Uhr folgt eine 30-minütige „ZIB“. Um 20.15 Uhr präsentiert Tobias Pötzelsberger eine weitere, 45-minütige „ZIB Spezial“-Sendung – geplant ist ein großes Doppelinterview mit dem künftigen Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem künftigen Vizekanzler Werner Kogler, geführt von Armin Wolf und Claudia Reiterer. Nach einer verlängerten „ZIB 2“ um 22.00 Uhr beendet um 22.45 Uhr ein von Tarek Leitner moderierter „Runder Tisch“ zum Thema „Neue Regierung – Stimmt der Kurs?“ die mehr als fünfstündige ORF-2-Sonderberichterstattung.

Am Samstag, dem 4. Jänner, befasst sich um 21.45 Uhr eine „ZIB 2 Spezial“ mit der Entscheidung des Bundeskongresses der Grünen. Der türkis-grünen Koalition widmen sich zudem am 5. Jänner um 21.45 Uhr in ORF 2 eine „ZIB 2 am Sonntag“ sowie am 7. Jänner eine verlängerte „ZIB Nacht“ um 23.20 Uhr in ORF 1.

