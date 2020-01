Koalition (2) – Leichtfried: ÖVP hat alleinigen Schlüssel zur Republik

Wien (OTS/SK) - „Nach 100 Tagen Verhandeln gibt es ein Ergebnis: Es regiert der Herr Kurz mit seinen Freunden und die ÖVP hat den Schlüssel zur Republik in der eigenen Tasche“, so der erste stv. Klubobmann Jörg Leichtfried in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit SPÖ-Vorsitzender, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner. Es seien die wesentlichen Agenden in ÖVP-Hand: Das Bildungsressort, in Wahrheit das Sozialressort – da dem Sozialminister wesentliche Kompetenzen genommen wurden – und der gesamte Sicherheitsbereich. „Nicht einmal die Vorgängerregierung hatte eine derartige Machtkonzentration im Sicherheitsbereich: Alle Soldaten, alle Polizisten, alle Nachrichtendienste sind bei der ÖVP. Wenn man sich dann noch die Vorhaben bei der Präventivhaft anschaut, macht das Angst“, so Leichtfried. ****

Es gebe unter anderem einen guten historischen Grund, warum Österreich ein Bundesverfassungsgesetz zur persönlichen Freiheit des Einzelnen hat – denn eine Sicherungshaft gab es im Jahr 1934 schon einmal. „Es gibt für Menschen gegen die ein Verdacht besteht, die Untersuchungshaft; es gibt für Menschen, die etwas getan haben, die Strafhaft; und es gibt für Menschen, die abgeschoben werden, die Schubhaft. Wir brauchen keine Haft für Menschen, die unschuldig sind und nichts getan haben“, so Leichtfried.

Leichtfried macht im türkis-grünen Regierungsprogramm einen interessanten Sachverhalt aus: „Dort, wo es um ÖVP-Interessen geht, werden diese konkret festgeschrieben, es gibt konkrete Zeitpläne und Zahlen.“ So ist dies etwa bei der Senkung der KöSt für Unternehmen, bei der Befreiung von Steuern auf Aktienspekulationen, Senkung der Steuern für die Agrarindustrie der Fall. Das sind Dinge, die werden sofort umgesetzt und wirksam werden. „Es wird am Ende ein Körberlgeld für die Freunde vom Herrn Kurz von über 2 Milliarden Euro geben. Wenn man gleichzeitig am Nulldefizit festhält, wie soll man da eine Klima- und Nahverkehrsmilliarde finanzieren?“, so Leichtfried.

Laut Leichtfried sei es auch bemerkenswert, dass es im grün-türkisen Programm eine „legitimierte Dreiecksbeziehung“ gebe: „Die Klausel, die es der ÖVP ermöglicht, sich andere Mehrheiten zu suchen, wenn es eine ‚Krise im Migrations- und Asylbereich‘ gibt. Das heißt, es wird einfach die schwarz-blaue Asylpolitik fortgesetzt“, kritisiert Leichtfried. „Da wurden bei den Verhandlungen schwere Fehler begangen. Sowas hätte es mit der SPÖ nicht gegeben.“ (Schluss) sl/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at