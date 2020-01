Initiative Standort zum Regierungsprogramm: Hohe Priorität für den Wirtschaftsstandort

Günter Stummvoll: Entlastungspläne positiv – Stärkung des Unternehmertums – Richtige Balance zwischen wettbewerbsfähigem Standort und Klimaschutz

Wien (OTS) - Als „durchaus erfreulich“, bewertet Dr. Günter Stummvoll, Sprecher der Initiative Standort, heute, Freitag, das gestern präsentierte Regierungsprogramm von ÖVP und Grünen. Insbesondere das klare Bekenntnis zu einem nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort sowie die Erarbeitung einer „Standortstrategie Österreich 2040“ sehe man sehr positiv. „Das gilt auch für die beabsichtigte Entlastung für die arbeitenden Menschen und die Betriebe im Rahmen einer Senkung der Abgabenquote in Richtung 40 Prozent, einer Senkung der ersten drei Einkommensteuertarifstufen sowie einer Reduktion der Körperschaftsteuer auf 21 Prozent“, hält Stummvoll fest.

Weitere begrüßenswerte Vorhaben seien aus Sicht der Initiative Standort das Bekenntnis zu Stabilität in Form eines ausgeglichenen Bundeshaushalts ohne neue Schulden und einer Senkung der Staatsschuldenquote in Richtung 60 Prozent sowie die Stärkung des heimischen Kapitalmarkts im internationalen Wettbewerb. Hinzu komme der wichtige Grundsatz „beraten vor strafen“ sowie entsprechende Bemühungen rund um das Thema Entbürokratisierung – erstmals soll es dabei auch eine Monitoringstelle geben, welche die Fortschritte messbar macht. „Gerade das ist ein ganz entscheidender Aspekt“, so Stummvoll, der abschließend in den Regierungsvorhaben insgesamt eine Stärkung des heimischen Unternehmertums sieht sowie „die richtige Balance zwischen einem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort Österreich und dem Klimaschutz als eine der großen Herausforderungen unserer Zeit.“ Die positive Beurteilung durch die Initiative Standort warte nun auf die Umsetzung dieses Programms, denn, so Stummvoll, in der Wirtschaft heiße es: „Erfolgreich ist, wer umsetzt.“

