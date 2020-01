Voglauer/Grüne: Neue Koalition - Trendwende nach Kärnten bringen

Regierungsprogramm bringt zahlereiche Vorteile für Kärnten

Klagenfurt/Wien (OTS) - "Wir haben es geschafft, das 365-Euro Ticket für die Bundsländer durchzubringen, die Volksgruppen werden endlich stärker gefördert, dazu kommen Vorteile für junge Menschen und Familien in Kärnten, die es ihnen leichter machen werden ihren Wohnraum zu finanzieren, wie etwa die Abschaffung der Maklergebühr und eine stärkere Förderung von Sanierungen", verweist Olga Voglauer, Landessprecherin der Kärntner Grünen, auf die Vorteile, die das neue Regierungsprogramm für Kärnten bringt.



Insgesamt sieht Voglauer das Regierungsprogramm positiv, gerade da Zukunfts- und Klimainvestitionen getätigt werden und eine klare Handschrift der Grünen im Papier erkennbar ist. "Es ist kein Geheimnis, dass die ÖVP und die Grünen in vielen Dingen unterschiedliche Sichtweisen haben, trotzdem wurde 94 Tage nach den Wahlen eine Brücke geschlagen, weil wir uns alle der Verantwortung bewusst sind."

Bei der Landwirtschaft wurde ein klares Nein zum MERCOSUR-Abkommen vereinbart, gerade die kleineren Betriebe werden stark gefördert werden, es wird eine einheitliche Sozialversicherung geben, eine stärkere Förderung der Biolandwirtschaft und, was Voglauer besonders wichtig ist: eine Kennzeichnungspflicht bei Fleisch, Milch und Eiern, zumindest in der Gemeinschaftsverpflegung – was ein guter erster Schritt ist. Geplant ist ebenso ein Wegwerfverbot von genießbaren Lebenmsitteln im Einzelhandel.

Auch im sozialen Bereich wird es einige Verbesserungen geben, etwa die stärkere Förderung von Inklusion und von Menschen mit Behinderungen, Entlastung von Familien und eine Steuerreform, welche gerade Familien unterstützen wird.

"Gerade im sozialen Bereich sehe ich eine direkte Chance für Kärnten, dass auch hier eine soziale Handschrift in der Politik stärker zum Tragen kommt. Gerade im Bereich Wohnen und für die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen sehe ich neue zukunftsweisende Lösungen für unser Bundesland. Ich wünsche mir, dass die Trendwende in Kärtnen ankommt und werde mich gerade hier besonders dafür einsetzen", so Voglauer abschließend.

